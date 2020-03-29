Oppo Find X2 Neo’nun Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Oppo'nun önümüzdeki günlerde tanıtacağı Find X2 Neo cihazına ait render görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan cihazın Oppo Reno 3 Pro 5G ile olan benzerliğiyse dikkat çekti.

Ülkemizde de faaliyet gösteren bir firma olan Oppo, geçtiğimiz yılın sonlarında Çin’de Reno 3 Pro 5G akıllı telefonunu duyurmuştu. Bu cihazın 4G modelini geçtiğimiz günlerde tanıtan Çin merkezli firma, şimdilerde yeni bir akıllı telefon hazırlığı içerisinde. Oppo Find X2 Lite modeliyle birlikte render görüntüleri sızdırılan Oppo Find X2 Neo’nun Reno 3 Pro 5G ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Oppo Reno 3 Pro 5G ile olan benzerliği nedeniyle bu cihazın küresel pazar için yeniden adlandırılmış versiyonu olması beklenen Oppo Find X2 Neo, tıpkı diğer cihazda olduğu gibi sol üst köşeye yerleştirilmiş bir ön kameraya sahip. Cihazda ayrıca kenarlara doğru kıvrılan kavisli bir ekran ile alt ve üst kısımlarda oldukça ince çerçeveler yer alıyor.

Oppo Reno 3 Pro neler sunuyor?

Tasarım anlamında Oppo Reno 3 Pro’nun birebir aynısı olan bu akıllı telefon, donanım kısmında da muhtemelen benzer özellikler sunacak. Bu noktada Oppo Reno 3 Pro, 90 Hz yenileme hızında çalışan 6,5 inç Full HD + OLED bir ekranla müşterilerinin karşısına çıkmıştı. Telefonda ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla desteklenen bir Snapdragon 765G yonga seti yer alıyordu.

Yazılım kısmında Android 10 tabanlı ColorOS 7.0 işletim sistemini kullanan Oppo Reno 3 Pro, arka tarafında dörtlü kamera kurulumuna sahip. Bu kameralardan ilki 48 MP Sony IMX586 birincil sensörken diğerleriyse 13 MP telefoto lens, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde sıralanmış durumda.

Yeni sızıntı, Find X2 Neo’nun özellikleri hakkında kesin bilgi içermiyor. Yine de telefonun tasarımı Oppo Reno 3 Pro ile inanılmaz derecede benzerlik gösteriyor. Her iki telefonun farklı pazarlar için üretilmiş aynı cihazlar olup olmadıklarını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.