OPPO, Find X2'nin Türkiye Lansmanını Yarın Gerçekleştirecek

OPPO, yarın düzenleyeceği bir etkinlikle yeni amiral gemisi telefonu Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirecek. OPPO'nun Find X2 Türkiye lansmanı dijital olarak düzenlenecek ve tüm teknoloji tutkunları, yarın saat 13:30'da bu etkinliğe katılabilecekler.

Yaklaşık bir yıldır Türkiye pazarında aktif olarak hizmet veren Çinli teknoloji üretici üreticisi OPPO, son dönemlerin popüler akıllı telefon markalarından bir tanesi. Piyasaya sürdüğü hem amiral gemisi hem de orta segment akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirket, kısa bir süre önce de Find X2 serisi ile tüketicilerin karşısına çıkmıştı. OPPO şimdi, yeni amiral gemisi telefonunun Türkiye lansmanını gerçekleştirmek için saatleri sayıyor.

OPPO, yarın düzenleyeceği dijital bir etkinlik ile yeni amiral gemisi telefonu Find X2'nin Türkiye lansmanını gerçekleştirecek. İsteyen her teknoloji tutkununun katılabileceği bu dijital etkinlik, yarın saat 13:30 sularında başlayacak. OPPO ekibi, etkinlik kapsamında yeni amiral gemisi telefonunun tüm detaylarını ülkemizdeki teknoloji tutkunları ile paylaşmış olacak.

Karşınızda, OPPO'nun yarın Türkiye lansmanı yapacağı yeni telefonu Find X2

OPPO'nun kısa bir süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi telefonu, 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 865 işlemciden güç alan telefon, bu gücü 12 GB RAM ve 256 GB de depolama alanıyla destekliyor. 32 MP çözünürlüğündeki ön kamerasıyla iyi bir selfie kalitesi vadeden Find X2, 48 MP, 13 MP ve 12 MP'lik üçlü arka kamera kurulumuyla da ön plana çıkmayı başarıyor.

OPPO'nun yarın düzenleyeceği dijital etkinlik ile Türkiye pazarına sunacağı yeni telefonu Find X2'nin belki de en etkileyici özelliği, sahip olduğu hızlı şarj desteği. OPPO, bu amiral gemisi telefonunda 4.200 mAh kapasiteli bir batarya kullanırken bu batarya, tam 65 watt SuperVOOC hızlı şarj desteğine sahip. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Find X2, sadece 38 dakikada tam şarj olabiliyor.

OPPO'nun yarın düzenleyeceği çevrimiçi etkinliğin en önemli yanı, bu telefonun Türkiye fiyatının da açıklanacak olması. Böylelikle son dönemlerde yeni bir akıllı telefon almayı planlayan tüketiciler, OPPO Find X2'nin teknik özelliklerini ve Türkiye fiyatını öğrenerek değerlendirme yapma imkanı yakalamış olacaklar. OPPO'nun Find X2 etkinliği, şirketin resmi YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek ve yarın saat 13:30'da başlayacak.

Webtekno Telegram’da! Teknoloji dünyasından en yeni gelişmeler ve son dakika haberler t.me/webtekno kanalında. Zaman zaman sohbet de ediyoruz, bekleriz :)