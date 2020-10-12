OPPO, son hızlı şarj teknolojisi SuperVOOC 2.0 evrimleşme sürecini anlattı. Hızlı şarj çözümleri için 2012 yılında çalışmaya başladıklarını söyleyen şirket, çalışmalarını bugüne kadar devam ettirdiklerini ifade ediyor.

Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin takip ettiği şirketlerden bir tanesi olmayı başaran OPPO, bugün bazı açıklamalarda bulundu. Son dönemlerin en popüler özellikleri arasında olmayı başaran hızlı şarj teknolojileriyle ilgili yapılan bu açıklamalar, şirketin bu noktada ne gibi çalışmalar yürüttüğünü gözler önüne seriyor.

OPPO, akıllı telefon sektörünün benimsediği hızlı şarj teknolojileri için kritik önem arz eden şirketlerden bir tanesiydi. Çünkü şirket, hızlı şarj teknolojisine sahip olan ilk telefonu Find 7'yi 2014 yılında piyasaya sürmüştü. Bu tarihin önemli olduğunu açıkça ifade edebiliriz çünkü o yıllarda hızlı şarj, pek de yaygın olan bir şey değildi. Peki OPPO, hızlı şarj teknolojilerini nasıl bugünkü konumuna getirebildi?

OPPO, hızlı şarj çözümleri ile ilgili çalışmalarını 2012 yılında başlattı

OPPO'nun hızlı şarj teknolojileri üzerinde çalışmaya başlaması, 2012 yılında gerçekleşiyor. Teknoloji şirketleri, o yıllarda çıkarılabilir pilleri bir kenara bırakarak daha ince telefonlar tasarlamak için çalışıyorlar. Ayrıca ekran boyutları da o dönemlerde ciddi anlamda büyüyor. OPPO Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang da yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalara koyuluyor.

OPPO'nun açıklamalarına göre teknoloji şirketleri, o yıllarda yüksek voltaj-düşük akım temeline dayanan şarj çözümleri üzerinde çalışıyordu. Ancak bu kullanıcılar için çok riskliydi çünkü artan ardından voltaj değerleri, yüksek sıcaklığa yol açıyordu. İşte bu durumu görmezden gelmeyen Zhang, çalışmalarını aksi yöne çevirerek düşük voltaj-yüksek akım çözümü üzerinde yoğunlaşıyor. Yapılan çalışmaların meyvesi ise Find 7'de bulunan VOOC isimli hızlı şarj teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor.

2014 yılında kullanıcıların hizmetine sunulan VOOC teknolojili Find 7, 30 dakikada yüzde 75 şarj olabiliyordu. Hatta OPPO bu durumu PR çalışmaları sırasında "Beş Dakika Şarj Et, İki Saat Konuş" sloganını kullanıyordu. İşte yapılan PR çalışmaları, şirketin o yıl gerçekleştirdiği akıllı telefon satışlarını yüzde 67 artırarak 50 milyona çıkarıyor. 2016 yılına geldiğimizdeyse kullanıcıların yüzde 30'u, satın almak istediği akıllı telefonda VOOC teknolojisinin olması gerektiğini düşünür hale geliyor.

OPPO, sadece VOOC teknolojisiyle yetinmiyor. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde şirket, Find X Lamborghini Edition ile SuperVOOC teknolojisini duyuruyor. İki hücreli tasarıma sahip olan SuperVOOC, hızlı şarj desteğini 50 watta kadar artırmış oluyor. 2019 yılına geldiğimizde ise OPPO, Find X2 gibi pek çok modelinde 65 watt hızlı şarj desteği sunan SuperVOOC 2.0 teknolojisini kullanıyor. Bu hızlı şarj teknolojisi, geçtiğimiz aylarda duyurulan Reno4 Pro'da da kullanılmaya devam ediyor.