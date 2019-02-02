Parmak izi okuyucu sensörler ilk olarak fiziksel tuşlarla kendilerine telefonlarda yer bulurken, gelişen tekniklerle birlikte fiziksel parmak izi sensörleri de ortadan kalkıyor. OPPO K1'de bu orta fiyat segmentine getiren telefonlardan bir tanesi oluyor.

OPPO K1, 6 Şubat’ta Hindistan’da Flipkart üzerinden satışa sunulacak. Perakende satışta Hindistan’ın en popüler markası olan OPPO, yeni telefonu K1 ile çevrim içi satışa yöneldi. Bunun için de Hindistan’ın en büyük e-ticaret sitesi Flipkart ile anlaştı.

Telefonun pazarlama stratejisinde en çok üstünde durduğu özellik ekrana gömülü parmak izi okuyucu oldu. Şirket, telefonun bu özelliğini Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarından duyurdu. Orta segment bu telefonun satış fiyatı ise 20 bin Hindistan Rupisi’nin altında. Yani, kullanıcılarına nispeten premium özellikleri orta segment telefon fiyatına sunuyor.

Sekiz çekirdekli işlemcisinden gücünü alan telefon, bu özelliğiyle de Hindistan’daki kullanıcıların oldukça ilgisini çekiyor. Perakende satıştaki başarısını, çevrim içi satışa çevirmek isteyen şirket için K1 telefonu oldukça isabetli bir hamle.

Telefonun fiyatına dair bilinen tek şey şu an için 20 bin HR’nin (yaklaşık 1460 TL) altında olacağı. Telefonun fiyatı 6 Şubat’ta satışa çıktığında öğrenilecek.