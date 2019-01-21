MWC 2019'a çok da bir zaman kalmadı. Hazırlıklarını sürdüren şirketler davetiyeleri de göndermeye başladı, Oppo da bunlardan biri. Çinli şirket, 23 Şubat'ta MWC 2019'da gerçekleştireceği lansman için "Yaklaşın" isimli davetiyesini yayınladı.

Bugün Çin merkezli teknoloji şirketi Oppo, 23 Şubat Cumartesi günü MWC 2019'da gerçekleşecek olan "Get Closer" isimli etkinliği için medya davetiyelerini yayınladı. Bu yılki Mobil Dünya Kongresi'nde şirket, yapay zeka, bağlantı, Endüstri 4.0 ve Dijital Sağlık gibi konulara ağırlık verecek.

Birkaç ay önce Oppo’nun Ürün Müdürü Chuck Wang, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu duyurmak için MWC'yi beklediklerini söylemiş ancak özellikleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşmamıştı. Bu katlanabilir telefonun Samsung'un ya da Huawei'nin katlanabilir telefonlarıyla benzerlik gösterip göstermeyeceğini ise bilmiyoruz. Birkaç ay önce ortaya çıkan bir raporda, Samsung'un Oppo ve Xiaomi'nin Infinity Flex ekranını kullanmasına izin verilebileceği öne sürülmüştü.

Get Closer isminin de geçen ay ortaya çıkan ve geçtiğimiz hafta resmi olarak duyurulan 10x kayıpsız yakınlaştırma özelliği ile alakalı olma ihtimali bulunuyor. Bu konuda da şirketin teknoloji fuarında güç gösterisi yapmaması için herhangi bir sebep görmüyoruz. Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019, 25 Şubat Pazartesi günü başlayıp 28 Şubat Perşembe günü son bulacak.