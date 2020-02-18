Oppo, Kendi İşlemcilerini Geliştirdiğini Resmen Açıkladı

Bir süredir kendi işlemcisi üzerinde çalıştığı bilinen Oppo, şirket içi paylaştığı bir not ile konuyu resmileştirdi. Şirket çalışanlarıyla paylaşılan bir iç not, "Mariana Planı" isimli bir projeyi ortaya koyuyor. Oppo'nun işlemcileri, bu proje kapsamında geliştirilecek.

2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla özellikle Çinli tüketicilerin akıllarını çelmeyi başaran Oppo, Türkiye pazarına da etkileyici bir giriş yaptı. Kısa bir süre önce de Türkiye ile ilgili görüşlerini açıklayan şirket, gösterilen ilgiden fazlasıyla memnun olduğunu söyledi. Diğer ülkelerde de benzer bir popülariteye kavuşan şirket şimdi, önemli bir gelişmenin altına imza attı.

Bundan aylar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Oppo'nun kendi işlemcisini üretmek istediğinden bahsetmiştik. Hatta bu işlemcinin "M1" olarak isimlendirileceği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nden alınan bir sertifika aracılığıyla ortaya çıkmıştı. Oppo, o dönemlerde herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmış, çalışmalarını gözlerden uzak bir şekilde yürütmeye devam etmişti.

Ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin bir iç not paylaştığını gösteriyor. Bu şirket içi notta "Mariana Planı" olarak isimlendirilen bir projeden bahsediliyor. Bu proje, şirketin kendi işlemcisini üreteceğini resmen doğruluyor. Hatta şirket, kendi işlemcilerini üretebilmek için bir süre Qualcomm'da önemli bir pozisyona sahip olan Chan Yen'i transfer etti. Yen, Oppo'nun çip üretim biriminden sorumlu isim olacak.

Konuyla ilgili olarak ortaya atılan farklı bir iddia ise bu projeye Realme ve OnePlus'ın da dahil olduğu. Oppo'nun kardeş şirketleri, kendi teknisyenlerini Oppo'ya göndermiş ve işlemcilerin üretilmesi için yapılacak çalışmalarda aktif olarak rol almalarını sağlamış. Görünen o ki Oppo, kendi işlemcisini üretebilmek için tüm sınırları zorlayacak.

Oppo CEO'su Chen Yongming, geçtiğimiz yıl düzenlenen "Future Technology Conference" etkinlikleri kapsamında yaptığı bir açıklamada, kendi çiplerini üretebilmek için 50 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar dolar) yatırım yaptıklarını açıklamışlardı. Yaşanan son gelişmeler, şirketin bu denli yüklü bir yatırımın meyvesini toplamaya başlamış olduğunu gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon sektöründe kendi işlemcisini üreten şirketlerin sayısı çok az. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse şu an kendi işlemcisini üreten şirketler sadece Samsung, Huawei ve Apple. Xiaomi, bir süre önce yeni bir işlemci üzerinde çalıştı ancak ne yazık bu işlemcinin deneysel testleri başarısız oldu. Eğer Oppo, kendi işlemcisini üretmeyi başarırsa bu durum akıllı telefon sektörü için yeni bir rekabetin doğuşunu sağlayabilir.