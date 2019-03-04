Çinli telefon üreticisi Oppo, Nisan'da 2 milyona yakın cihaz üretmeye hazırlanıyor.

Oppo’nun Başkan Yardımcısı Shen Yiren, Weibo’da Çinli telefon üreticisinin bu Nisan ayında yeni bir akıllı telefon çıkaracağını açıkladı. Yılın bu zamanında Oppo'nun R18'i piyasaya sürmesi mantıklı olacaktır ancak şirketin son açıklamalarına göre daha farklı şeyler olabilir.

Oppo, bu yıl açıkça bir R serisi telefonu tanıtmayacağını, bunun yerine yeni bir cep telefonu serisi tanıtacağını söyledi. Geçen ayın sonunda Oppo, MWC'de 10x hibrit zoom teknolojisini göstererek teknolojinin bu yıl seri üretileceğini ve yılın ilk yarısında yeni telefonlarda uygulanacağını belirtti.

Yeni cihazın amiral gemisi mi yoksa 10x zoom özellikli üst seviye basit bir cihaz mı olduğunu şu anda söylemesi zor ancak Oppo'nun yaklaşık iki milyon birim cihaz üretmesi bekleniyor. Bu kadar yüksek üretimlerde 10x zoom lensi oluşturmak da zorlaşacak. Ayrıca bunun sadece zaman alıcı değil aynı zamanda üretilmesi de oldukça pahalı olduğu gözüküyor.

Sorunu çözebilmek için Çinli telefon üreticisi, bu cihazları piyasaya sürmeden önce toplu olarak üretecek ve bu da onların koydukları paranın geri dönmesi konusunda bir kesinlik sağlamayacak. Bu, sadece büyük ve güçlü bir şirketin benimseyebileceği bir hamle. Zira daha farklı şirketler kolayca iflas edebilir.

Oppo'nun henüz hangi akıllı telefonu piyasaya sürmeyi planladığını bilmemiz gerçekten zor. Bununla birlikte, mobil endüstrinin umut verici bir şekilde iyileşmesi için risk alan şirketleri takdir ediyoruz. Bizimle aynı fikirde misiniz?