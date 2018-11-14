Realme'nin Yeni Akıllı Telefonu Helio P70'i Kullanabilir

OPPO'nun alt markası olan Realme, yeni U serisi cihazında MediaTek'in Helio P70 yonga setini kullanmayı düşünüyor.

Realme'nin halihazırda; Realme 1, Realme 2, Realme 2 Pro ve Realme C1 akıllı telefonları piyasda bulunmakta. Etrafta dolaşmakta olan söylentilere göre Realme, selfie'ye oldukça önem veren ve U serisinin ilk üyesi olacak bir akıllı telefon üzerinde çalışmakta. 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Hindistan Mobil Kongresi'nde Realme'nin CEO'su Madhav Sheth'in açıkladığına göre; Realme'nin yeni akıllı telefonu gücünü, MediaTek'in Helio P70 yonga setinden alacak.

~Fotoğraf Realme 2'ye aittir.

MediaTek'in yeni yonga seti Helio P70, kardeşi Helio P60'a göre daha hızlı olmasıyla karşımıza çıkıyor. 12nm teknolojisiyle üretilen Helio P70, 4 çekirdekli 2.1 GHz hızında Cortex A73 mimarili ve 4 çekirdekli 2.0 GHZ hızında Cortex A53 mimarili işlemciyi barındırmakta. GPU (grafik işlemcisi) kısmında gücünü 900 MHz ile çalışan Mali-G72'den alacak olan Helio P70'in, Helio P60'a göre %13 daha performanslı olduğu iddia edilmekte. Ayrıca Realme'nin yeni cihazının 4GB RAM ve Android 8.1 Oreo ile piyasaya sürüleceğii gelen bilgiler arasında.

OPPO Realme'yi, Xiaomi'nin Redmi telefonlarına rakip çıkarabilmek için silahı olarak kullanıyor. Redmi Y2 akıllı telefonunun selfie odaklı olması ve bu doğrultuda ön taraftaki 16MP'lik bir selfie kamerasının yanında LED flaş bulunması, Realme'nin piyasaya süreceği selfie odaklı telefonunun da ön tarafında LED flaş bulunma olasılığını artırıyor. Realme'nin piyasaya süreceği cihazın adı tam olarak bilinmese de cihazın model numarasının, Geekbench'de ortaya çıkan sonuçlara göre RMX1833 olduğu saptandı.