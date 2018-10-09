OPPO'nun Hyper Boost Teknolojisi 11 Ekim'de Duyurulacak

Çinli telefon üreticisi OPPO, Hyper Boost adlı performans artırma teknolojisini 11 Ekim'de düzenleyeceği etkinlikte duyuracak.

OPPO, 10 Ekim Çarşamba günü bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bahsi geçen etkinliğin OPPO K1 lansmanı için düzenleneceği söylenmekte. Ancak Çinli üretici, 11 Ekim tarihi için de bir etkinlik duyurusu yaptı. Postere göre, etkinlik OPPO Hyper Boost Teknolojisi’ne özel olacak. OPPO Hyper Boost Teknolojisi’nin ne olduğunu merak ediyorsanız, postere bakarak etkinliğin Huawei/Honor’un GPU Turbo teknolojisinin OPPO versiyonuna ev sahipliği yapacağını söylemek mümkün. Posterde bir devre kartı bulunmakta ve metnin çevirisi ise hızlandırma ile alakalı bir şeye tekabül ediyor.

Hyper Boost’un GPU için yalnızca yazılım tabanlı bir yükseltme olup olmadığı veya CPU’yu da kapsayıp kapsamadığı belli değil. Yine de Hyper Boost’un desteklenen OPPO cihazlarının performansını artırması bekleniyor. Teknoloji dünyası ise OPPO cihazları Qualcomm ve MediaTek yonga setleri kullandığı için Hyper Boost'un nasıl çalışacağını merak ediyor.

Honor’un GPU Turbo teknolojisi yalnızca Kirin işlemcisi olan telefonlarda çalışmakta. Son birkaç yılda OPPO’nun çığır açan teknolojiler sergilediğini gördük. Şirket bu yıl, bir telefonun sıfırdan %100'e 35 dakikada şarj edilmesini sağlayan Super VOOC adlı teknolojisini duyurmuştu.