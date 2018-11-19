Oppo'nun ortaya çıkan yeni patenti, yavaş yavaş görmeye başlayacağımız katlanabilir telefonlar üzerine.

Bu hafta karşılaştığımız patentlerde, Oppo'nun katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığını görüyoruz. Mevzubahis telefonun ise muadillerinden bir farkı var: İçine katlanmak yerine dıştan katlanmak. Bu yöntem kullanılarak ikinci bir ekranın gerekliliği de ortadan kaldırılmış.

Oppo'nun uygun fiyatlara çok daha pahalı görünen ve hissettiren telefonlar yaptığını düşünürsek, Samsung'un daha şimdiden endişelenmesi gerekiyor gibi görünüyor. Hatırlayacak olursak Samsung da geçtiğimiz günlerde katlanabilir telefonunu -kapalı ışıklar altında olsa da- tanıtmış ve heyecan uyandırmıştı.

Oppo'nun OnePlus'la olan yakınlığından hiç kuşku yok ve genelde bir şirket bir özellik eklediğinde, ötekisi de aynı trendi takip ediyor. Oppo'ya benzer şekilde uygun fiyatla en iyi donanımları sunan OnePlus da Oppo'dan "ipucu" alıp bu tasarım anlayışına geçecek olursa, piyasa ilk günden kızışacağa benziyor.