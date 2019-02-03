OPPO'nun PBFM30 Kodlu Telefonunun Teknik Özellikleri

Oppo'nun tanıtacağı yeni bir akıllı telefon daha sertifika kayıtlarında ortaya çıktı. Yıla hızlı bir giriş yapan Oppo, 2019'u dolu dolu geçirmek istiyor.

Geçen hafta Oppo'nun hangi model olduğu bilinmeyen PCDM00 / PCDT00 kodlu akıllı telefonları TENAA sertifikalarında tüm özellikleriyle ortaya çıkmıştı. Bu akıllı telefonlar gizemini koruyorken Oppo'nun PBFM30 kodlu yeni bir akıllı telefonu daha tüm teknik özellikleriyle beraber TENAA'de gözüktü. Diğer akıllı telefonların aksine PBFM30'a ait bir görsel henüz yayınlanmadı.

~OPPO PCDM00 / PCDT00

Oppo'nun mavi ve pembe renklerinde piyasaya süreceği PBFM30 kod adlı yeni akıllı telefonu; 155.9 x 75.4 x 8.1mm ölçülerinde olurken, 6.2 inçlik 1520x720 çözünürlüğünde, HD+ çentikli ekrana sahip olması bekleniyor. Cihaz gücünü; 8 çekirdekli 1.8GHz hızında 3GB RAM'in desteğinde çalışan bir işlemciden, 64GB depolama alanının yanında alacak.

Arka tarafında 13MP ve 2MP çözünürlüğünde çift kameraya sahip olan PBFM30, ön tarafında ise 16MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası barındıracak. Parmak izi okuyucusunu arka kamera modülünün hemen altında barındıran cihaz 4.100 mAh batarya kapasitesine ve 156 gram ağırlığa sahip olurken, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutudan çıkacak.

~OPPO Find X

Orta segmente hitap edecek olan Oppo'nun yeni akıllı telefonu PBFM30'un 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona, İspanya'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2019'da) tanıtması bekleniyor. Oppo'nun aynı zamanda MWC 2019'da 10x optik yakınlaştırmalı kameraya sahip ilk katlanabilir akıllı telefonunu ve ilk 5G teknolojisine sahip akıllı telefonunu tanıtacağı söylentileri bulunuyor.