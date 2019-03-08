Snapdragon 855'li Yeni Oppo Telefon, AnTuTu'da Ortaya Çıktı

AnTuTu'da gizemli bir Oppo amiral gemisi ortaya çıktı. Cihaz, özellikleri itibari ile mevcut Oppo modellerinden net bir şekilde ayrılırken, iddialı donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

2019 yılının ilk çeyreği birkaç hafta sonra sona erecek ve şu ana kadar Samsung, Xiaomi gibi markalar, yılın ilk amiral gemilerini piyasaya sürmüş durumdalar. Bununla birlikte akıllı telefon pazarının büyük oyuncularından biri olan Oppo, Snapdragon 855’li yeni amiral gemisini hala tüketicilerin beğenisine sunmadı.

Yeni ortaya çıkan bir AnTuTu sızıntısı, Oppo’nun yeni amiral gemisini gün yüzüne çıkarmış oldu. Sızıntıya göre cihaz Snapdragon 855 işlemciye, Adreno 640 GPU’ya, 8 GB RAM’e, 256 GB dahili depolama alanına ve Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak. Bazı söylentiler bu cihazın Oppo R11s olabileceğini belirtiyor.

Fakat gerçekçi olmak gerekirse OP46C3 model numarasına sahip olan bu cihaz, Oppo R11 modellerine göre oldukça farklı konfigürasyonlara sahip. Bu nedenle cihazın farklı bir isme sahip olması bekleniyor. Sızıntıdan söz ederken cihazın performansını atlamak olmaz. Gizemli Oppo amiral gemisi, AnTuTu’dan 365.266 puan almayı başardı.

Oppo başkan yardımcısı Shen Yi’ye göre yeni Oppo amiral gemisi, mevcut akıllı telefonlardan farklı bir yapıya sahip olacak. Cihazın belkide en önemli özelliklerinden biri, 10x hibrit yakınlaştırma teknolojisi olacak. Ayrıca sızıntılara göre cihazın 4065mAh’lik büyük denebilecek bir bataryası bulunacak.