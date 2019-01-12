OPPO R15, ColorOS 6 Beta Güncellemesini Aldı

OPPO R15 Dream Mirror Edition'dan sonra OPPO R15 de sistem güncellemesini aldı.

İki hafta önce OPPO ColorOS 6’nın beta güncellemesi Oppo R15 Dream Mirror Edition’a gelmişti. Şu an OPPO R15 de bu güncellemeyi aldı.

ColorOS 6, Android 9 Pie ile birlikte yepyeni bir kullanıcı arayüzünü de OPPO R15 kullanıcılarıyla buluşturdu. Yeni kullanıcı arayüzü beyaz rengi ağırlıklı kullanıyor, aynı zamanda da tekst kullanımını düşürerek hücresiz bir arayüzünü kullanıcılara sunmayı amaçlıyor. OPPO, yeni işletim sistemini çerçevesiz telefonları göz önünde bulundurarak geliştirdiğini de belirtti.

Güncelleme aynı zamanda OPPO Sans isimli yeni fonta da yer veriyor. Ayrıca yapay zekâ tabanlı uygulama dondurma özelliği sayesinde işletim sistemi, hangi uygulamaları daha fazla kullandığınızı inceleyip az kullanılan uygulamaların arka plandaki çalışmalarını kısıtlayarak bellek boşaltıyor. Bir uygulama 20 dakikadan fazla süre kullanılmadığı zaman sistem, bu uygulamanın kapatılıp kapatılmayacağına karar veriyor.

OPPO R15 kullanıcıları, sistem güncellemeleri sekmesinden güncellemeyi yükleyebilir.