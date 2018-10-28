Oppo R15'in 5G Destekli Versiyonu Yakında Tanıtılacak

Oppo, 5G teknolojisini akıllı telefonlara entegre etme konusunda başarılı bir sonuca ulaştı.

Oppo 5G uyumluluk testlerine başlayalı bir yıl kadar oluyor. Bugün içerisinde Oppo Global Başkan Yardımcısı ve Çin İş Bölümü Başkanı Brain Shen, Oppo'nun 5G teknolojisinin uyumluluk testlerinde başarı elde ettiğini duyurdu. Oppo'nun elde ettiği bu başarı, gelecek sene içerisinde piyasaya sürülecek akıllı telefonların, 5G teknolojisini destekler özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

Çin merkezli Oppo Araştırma Enstitüsü'nde; Oppo R15 akıllı telefonununun özelleştirilmiş bir versiyonu üzerinde gerçekleştirilen testler sonucu Oppo, 5G teknolojisinin akıllı telefonlara entegresinde başarıya ulaştı. Oppo'nun 5G teknolojisine bu denli yatırım yapma sebebi ise dünyanın en iyi 5G teknolojisine sahip akıllı telefonunu piyasaya süren ilk marka olmak.

Bu yılın başlarında Oppo, dünyanın ilk 5G teknolojisi ile görüntülü görüşmesini, 3 boyutlu görüntü aktarımı ile gerçekleştirmişti. Aynı zamanda bu görüşme ile Oppo, geliştirdiği 3B görüntü teknolojisini başarılı bir şekilde ilk kez kullanmıştı. Bu başarılar Oppo ve teknoloji sektörü için oldukça değerli. Oppo'nun önümüzdeki yıl 5G teknolojisine sahip bir akıllı telefon çıkarmasını dört gözle beklemekteyiz.