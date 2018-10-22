Su Damlası Çentikli Oppo R15x - Fiyatı ve Özellikleri

Su damlası çentikli tasarımı, Snapdragon 660 işlemcisi ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla yeni Oppo R15x resmi olarak tanıtıldı.

Çin’in yükselen markalarından biri olan Oppo, şirketin orta segmentteki en yeni temsilcisi olan yeni OPPO R15x’i resmi olarak tanıttı. Su damlası çentikli tasarımı ile son derece yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihaz, cam arka paneli ve metal çerçeveleri ile oldukça premium bir görünüme sahip.

Oppo R15x, şık tasarımının altında bulunan Snapdragon 660 işlemci ile seviyesinin en iyi performanslarından birini vadediyor. 6.4 inçlik Full HD+ ekranı ile özellikle video izlerken oldukça keyifli bir deneyim yaşatacak olan cihaz, 6GB RAM kapasitesi ile amiral gemilerine göz kırpan bir bellek kapasitesi sunuyor.

Oppo R15x Özellikler

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

6GB RAM, 128GB depolama

6.4 in. Full HD+ AMOLED ekran

16MP+2MP çift arka kamera

25MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı

3600mAh batarya

Gümüş ve nebula olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan yeni Oppo R15x, 360 dolar (~2049 TL) fiyat etiketi ile Kasım ayından itibaren tüketiciler ile buluşacak. Cihazın fiyatına ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.