Oppo, şirketin orta segmentteki en yeni temsilcisi olan Oppo R17 Neo'yu sahip olduğu birbirinden etkileyici özellikler ile Japonya'da piyasaya sürdü. Cihazın en dikkat çeken özelliği ise ekrana gömülü parmak izi tarayıcı ile birlikte gelmesi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, R17 serisini genişletmeye devam ediyor. Oppo R17 ve Oppo R17 Pro ile tüketicilere üst seviye cihazlar sunmuş olan şirket, Japonya’da piyasaya sürdüğü Oppo R17 Neo ile serinin uygun fiyatlı modelini de ortaya çıkarmış oldu.

6.4 inç boyutunda Full HD+ bir AMOLED ekrana sahip olan Oppo R17 Neo, Qualcomm’un orta segmentteki en iyi işlemcisi olan Snapdragon 660’tan güç alıyor. Üst modellerden farklı olarak Oppo R17 Neo’da yalnızca 4GB RAM seçeneği bulunuyor.

Su damlası çentikli bir tasarıma sahip olan Oppo R17 Neo, ekranın altında ise nispeten kalın bir çerçeveye sahip. Oppo R17 Neo’yu seviyesindeki diğer rakiplerinden ayıran esas konu ise ekrana gömülü parmak izi tarayıcıya sahip olması.

Oppo R17 Neo Özellikler

Qualcomm Snapdragon 660 işlemci

4GB RAM, 128GB’a kadar depolama

6.4 inç Full HD+ AMOLED ekran

16MP+2MP çift arka kamera

25 MP ön kamera

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

3600mAh batarya

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

Oppo, ilginç bir hamle yaparak Oppo R17 Neo’yu Çin’den önce Japonya’da piyasaya sürdü. Cihazın ilk satış fiyatı 1899 TL olarak açıklandı ancak bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.