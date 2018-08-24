Oppo, üç arka kamerasıyla mobil fotoğrafçılık deneyimini arşa çıkaran, çift bataryasıyla inanılmaz hızlı şarj olan yeni akıllı telefonu Oppo R17 Pro'yu duyurdu.

Bu ayın başlarında yeni orta seviye akıllı telefonu Oppo R17’yi tüketicilerin beğenisine sunan Oppo, şimdi de R17’nin güçlü ve donanımlı abisi Oppo R17 Pro’yu tanıttı. Bu son derece özel akıllı telefon iki ayrı bataryası, üçlü kamera kurulumu ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla seviyesinin çok üzerinde özellikler vadediyor.

Oppo R17 Pro, OIS destekli bir 20MP kamera, 12MP’lik bir ikinci kamera ve üçüncü bir 3D Stereo Kamera’ya sahip. 3D Stereo Kamera, AR uygulamalarının çok daha yüksek doğruluk ile çalışmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte cihazın iki adet 1850mAh kapasiteli bataryası bulunuyor ve Super VOOC teknolojisi sayesinde 10 dakikada %40 şarj olabiliyor.

Oppo R17 Pro Özellikler

İşlemci: Snapdragon 710, Adreno 616 GPU

Bellek: 8GB RAM, 128GB Depolama

Ekran: 6.4 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 20MP + 12MP + 3D Stereo Kamera

Ön Kamera: 25MP

Batarya: 1850mAh+1850mAh (3700mAh)

Genel olarak Asya pazarında satışa çıkması beklenen Oppo R17 Pro, 465 Dolar (~2790 TL) fiyat etiketine sahip. Cihazın 30 Ağustos’tan itibaren resmi satışına başlaması bekleniyor.