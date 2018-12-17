OPPO Yılbaşı Temalı Akıllı Telefonları Ortaya Çıktı

2018 yılının bitimine her geçen gün yaklaşılırken OPPO, yılbaşı temalı akıllı telefonlar piyasaya süreceğini duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi OPPO, bugün Shanghai'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte OPPO R17 ve OPPO R17 Pro'nun yılbaşı temalı versiyonlarını tanıttı. Apple'ın kırmızı tasarımlı cihazlarına benzeyen OPPO'nun yılbaşı özel versiyonu akıllı telefonları, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Akıllı telefonlarının sadece dışında değil, içinde yani arayüzünde de değişikliğe giden OPPO, her iki cihazda da yılbaşı temalı arayüz kullanmış. 2019'un yılının Çinliler için "Domuz Yılı" olması sebebiyle de cihazın arka tarafı domuz simgeleriyle kaplanmış durumda. OPPO'nun piyasaya süreceği yılbaşı temalı akıllı telefonları, normal versiyonlarıyla aynı teknik özelliklere sahip.

OPPO'nun yeni yıl özel sürüm R17'si; 6.4 inçlik, 2340x1080 çözünürlüğünde, AMOLED, FHD+ ekrana sahip olurken gücünü Qualcomm'un Snapdragon 670 yonga setinden alıyor. Cihazın arka tarafında 16MP ve 5MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunurken ön tarafında ise 25MP çözünürlüğünde selfie kamerası bizleri karşılıyor. R17'nin yılbaşı özel versiyonun 6GB RAM'e, 128GB depolama alanına ve 3.500mAh batarya kapasitesine sahip olduğu da bilinenler arasında.

OPPO R17 Pro'nun yılbaşı özel sürümü ise 6.4 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olurken gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden alıyor. Ön tarafında 25MP çözünürlüğünde selfie kamerasına, arka tarafında ise 12MP ve 20MP çözünürlüğünde iki adet kameraya sahip olan OPPO R17 Pro; kullanıcıları, 8GB RAM, 128GB depolama ve 3.700mAh batarya kapasitesi ile karşılıyor.

OPPO'nun yılbaşı özel tasarımlı R17'sini 410 dolardan, R17 Pro'nun ise 625 dolardan satışa çıkarması bekleniyor. 21 Aralık 2018 tarihinde satılmaya başlanacak olan cihazlar, sahip oldukları kırmızı yılbaşı tasarımıyla, kullanıcılar arasında oldukça merak uyandırdı ve ilgi gördü.