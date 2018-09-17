Son dönemde çıkardığı uygun fiyatlı ve şık tasarımlı telefonlarla dikkat çeken Realme, yeni telefonu Realme 2 Pro için bir tanıtım videosu yayınladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo’nun alt markası olan Realme, şirketin bu yılki üçüncü akıllı telefonu olacak Realme 2 Pro için bir tanıtım videosu yayınladı. Cihazın teknik özellikleri hakkında bir bilgi vermeyen video, tasarımını ise bütünüyle gözler önüne seriyor.

Videoya göre Realme 2 Pro, ‘su damlası çentik’ olarak da adlandırılan sadece ön kameranın bulunduğu küçük bir çentiğe sahip olacak. Ekranın altında ise ince de olsa bir çerçeve bulunuyor. Ancak bu çerçeve, Android telefonların tamamında bulunuyor.

Cihazın arkasına baktığımızda ise yatay konumlandırılmış çift kamera görüyoruz. Realme, diğer modellerinden farklı olarak arka cam paneli elmas benzeri kristal yapıda tasarlamamış. Parmak izi tarayıcı da cihazın arkasında yer alıyor.

Realme 2 Pro, 27 Eylül’de düzenlenecek basın etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. O zamana kadar cihazın teknik özellikleri ve fiyatı da muhtemelen sızdırılacaktır.