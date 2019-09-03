Oppo Reno 10x Zoom 5G Resmi Olarak Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji üreticilerinden Oppo, nisan ayında duyurduğu amiral gemisi Reno 10x Zoom'un 5G bağlantı destekli versiyonu olan Reno 10x Zoom 5G'yi TENAA'da listeledi. Listeleme, Oppo'nun yeni modeli için çok da uzun bir sürenin kalmadığını ortaya koyuyor.

5G teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte akıllı telefon üreticileri, 5G bağlantı destekli modellerini bir bir tanıtmaya başladılar. 5G bağlantı destekli bir model üzerinde çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticilerinden biriyse Çinli teknoloji üreticisi Oppo.

Oppo'nun yıldızı, son dönemlerde iyiden iyiye parlamaya başladı ve şirket, 5G'li akıllı telefon sektöründe "Ben de varım" diyebilmek için elinden geleni ardına koymuyor. Geçtiğimiz aylarda "Reno 10x Zoom" modelini tanıtan ve bu modelle iyi bir çıkış yakalayan Oppo, şimdilerdeyse "Reno 10x Zoom 5G" modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Oppo, Çin'in sertifika kurumu olan TENAA'da yeni modeli Reno 10x Zoom 5G'yi listeledi. Bu da şirketin, kısa bir süre sonra yeni modelini tanıtacağı anlamına geliyor. Oppo'nun yeni telefonu TENAA'da "PCKM70" model numarasıyla kodlanıyor.

Reno 10x Zoom 5G'nin TENAA listelemesi, bu telefon modelinde Qualcomm X50 5G modem kullanılacağını ortaya koyuyor. Beklentiler, şirketin yeni modelinde Snapdragon 855 Plus işlemcisini kullanması yönünde. Tüm bunlara ek olarak Reno 10x Zoom 5G; 12 GB RAM, Sony IMX586 sensörün kullanıldığı 48 megapiksellik bir ana arka arka kamera, bu arka kameranın yanı sıra 13 megapiksel çözünürlüğünde bir telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir kameraya daha sahip olacak.

Oppo'nun yeni oyuncağının tanıtımı için öngörülen süre bir ay. Şirket, çok büyük bir ihtimalle yeni modelini önümüzdeki bir ay içerisinde duyuracak ve bizler de Oppo Reno 10x Zoom 5G'nin tüm özelliklerini öğrenmiş olacağız.