OPPO, Reno 3 Pro'nun Snapdragon 765G ile Geleceğini Açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı Alen Wu, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan Reno 3 Pro'nun Qualcomm’un yeni yonga seti Snapdragon 765G’ye sahip olacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük yonga seti üreticilerinden Qualcomm, bugün Hawaii'de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni işlemcileri Snapdragon 865, 765 ve 765G'yi duyurmuştu. Amerikalı şirketin düzenlediği teknoloji zirvesine katılım sağlayan akıllı telefon üreticilerinden biri olan OPPO, bu ay piyasaya sürmeyi planladığı yeni modeli Reno 3 Pro’nun kalbinde, entegre bir 5G modeme sahip olan Snapdragon 765G yonga setinin olacağını duyurdu.

7nm sürecinde üretilen Snapdragon 765G’ye telefonlarında yer veren ilk markalardan birisi olacak olan OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Global Satış Başkanı Alen Wu, Reno 3 Pro’nun yeni nesil işlemcinin özellikleri sayesinde olağanüstü bir performans sunacağını belirtti. 5G destekli Snapdragon 765G, 4K çözünürlükte, HDR10 kalitesinde video kaydı gibi birçok gelişmiş özellik sunuyor.

Çinli şirket ayrıca önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Snapdragon 865 yonga seti tarafından desteklenen yeni bir 5G’li amiral gemisi tanıtacağını açıkladı. X55 5G modem ile gelen işlemci, grafik özelliklerinde yüzde 25'e varan artış vadediyor.

OPPO, her ne kadar Snapdragon 865’i kullanan ilk markalardan biri olacağını söylese de, Çinli akıllı telefon üreticileri arasında bu adımı ilk kimin atacağı büyük bir merak konusu. Zira Xiaomi ve Meizu gibi üreticiler de bu alanda ilk olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

OPPO, amiral gemisi telefonunun Snapdragon 865 sayesinde kamera performansı, oyun ve yapay zeka alanlarında daha iyi performans göstereceğini belirtti. Şirket ayrıca gelecekte daha fazla 5G’li ürün duyurmayı planladığını da söyledi.