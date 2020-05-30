OPPO'nun 5 Haziran'da resmen tanıtacağı telefonu Reno 4 Pro'nun yeni render görüntüleri ortaya çıktı. Siyah ve beyaz olarak 2 ayrı renkte gözüken telefon, Snapdragon 765G tarafından güçlendiriliyor. Reno 4 Pro birçok özellik açısından Reno 4'e benziyor.

Bu seneyi çıkardığı telefonlarla oldukça yoğun geçiren OPPO, yeni telefonunu çıkarmaya hazırlanıyor. OPPO, cuma günü yayınladığı videoyla Reno 4 Pro'nun çıkış tarihinin 5 Haziran olduğunu doğruladı. Serinin 'Glow' modellerinin daha önce ortaya çıkan fotoğraflarında, telefonların kırmızı ve mavi olmak üzere 2 renkten oluştuğunu görmüştük. Reno 4 Pro'nun Weibo'da yayınlanan yüksek kaliteli render görüntülerindeyse cihaz siyah ve beyaz olarak gösterildi.

OPPO'nun 5G desteğiyle birlikte dizayn ettiği Reno 4 ve Reno 4 Pro, Snapdragon 765G tarafından güçlendiriliyor. Kavisli kenarlara sahip telefonların ekranlarında, ön kamera için oluşturulmuş kamera delikleri bulunuyor. Her iki cihaz da arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahipken, Reno 4 modelinin ön kamerası 32 MP, Reno 4 Pro'nun ise 32 + 2 MP olarak belirlenmiş.

Reno 4 Pro, OIS destekli 48 MP ana kamerayla birlikte geliyor:

Reno 4 Pro, OIS desteğini bünyesinde barındıran 48 MP ana kamerayla birlikte 12 MP ve 13 MP değerinde iki kameraya daha sahip. Reno 4, Reno 4 Pro'da olduğu gibi 48 MP ana kameraya sahip. Bunun yanında, 8 MP ve 2 MP değerinde iki kamera daha bulunuyor. Reno 4 ve Reno 4 Pro arasındaki en belirgin farksa, ekran söz konusu olduğunda ortaya çıkıyor. Reno 4 6,43 inçlik bir ekrana sahipken, Reno 4 Pro 6,55 inçlik daha büyük bir ekranla geliyor. Reno 4'ün ekranında 3.5d cam kullanılması göze çarpıyor.

4.000 mAh'lık oldukça büyük bataryaya sahip telefonlar, 65 W hızlı şarj desteğiyle fark yaratacakmış gibi gözüküyor. Cihazlarda kullanılan batarya, aynı segmentteki diğer telefonlardan çok farkı bulunmasa da OPPO tarafından verilen oldukça yüksek hızlı şarj desteği birçok telefonda mevcut değil. Her 2 telefonun temel modeli de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile satışa sunuluyor ancak Pro modelinde bu değerler 12 GB RAM ve 256 GB depolamaya kadar artabiliyor.