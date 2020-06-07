OPPO, Reno4 Serisi Telefonlarını Global Pazara Taşıyacak

Geçtiğimiz günlerde resmen duyurulan OPPO Reno4 serisi akıllı telefonlar, Çin'de satışa çıkarılmış durumda. Markanın önümüzdeki zaman dilimlerinde, telefonlarını diğer ülkelerde de satışa çıkarmayı planladıklarını belirterek internet bağlantısı ve işlemci konusunda ise değişikliğe gidebileceklerini ekleyelim.

Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz OPPO Reno4 serisi telefonlar, geçen hafta Çin’de satışa sunuldu. Marka, NBTC’nin paylaştığı verilere bakacak olursak yakın bir zamanda küresel piyasaya açılmayı hedefliyor.

Ülkemizde akıllı telefon piyasasına oldukça uygun fiyatlara giren OPPO, giriş ve orta seviye akıllı telefonlarda güzel bir başarı yakaladı. Reno4 serisiyle nasıl bir başarı yakalayacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

OPPO, Reno4 serisi telefonlarını diğer ülkelerde de satışa çıkarmayı hedefliyor.

NBTC’nin, yukarıda paylaşılan görseldeki verilerine dayanarak, diğer ülkelerde satışa sunulacak modellerin 4G LTE ile birlikte geleceğini söyleyebiliriz. Benzer bir olayın OPPO Reno3 serisinde de gerçekleştiğini hatırlatalım. Reno3 serisi Çin’de duyurulduğunda, akıllı telefon 5G teknolojisini destekler nitelikteydi. Fakat marka, dış dünyaya açılınca işler biraz karıştı.

Her ülkeni 5G teknolojisini destekleyemediğini biliyoruz. Ülkemizde de henüz 5G teknolojisini destekleyen altyapı bulunmadığını ekleyelim. Bunun farkında olan Çinli akıllı telefon üreticisi, global markete açılırken telefonundaki bağlantı formlarını 4G LTE olarak düzenledi.

Global markette satışa sunulacak telefonlardaki tek farklılık hücresel veri bağlantı farklılığı olmayabilir. Düğer ülkelerde satışa sunulacak Reno4 serisi farklı bir işlemci yapısıyla gelecek gibi gözüküyor. Çin’de satılan Reno3 5G serisi telefonlar, işlemci olarak MediaTek Dimensity 1000L SoC’den güç alıyordu. Fakat diğer ülkelerde bu konuda Helio P90 SoC tercih edilmişti.

Diğer pazarlarda 5G teknolojisinin desteklenmediğini göz önünde bulundurursak, bu tarz bir işlemci tercihi aynı zamanda telefonun fiyatının da daha düşük olacağını gösteriyor. Farklı ülkelerde satışa çıkacak bu telefonda, işlemci ve internet bağlantısı dışında herhangi bir değişiklik olmayacağını tahmin ediyoruz. Tasarımsal olarak yeni Reno4 çizgilerini koruyacak telefonun, çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.