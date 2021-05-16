OPPO Reno6'nın Bazı Özellikleri TENAA'da Ortaya Çıktı

OPPO yeni bir akıllı telefon serisi çıkarmaya hazırlanıyor. Bu seride yer alacak olan OPPO Reno6 Pro, Reno6 ve Reno6 Pro+'ı da içeriyor. Bu cihazlardan Reno6, bazı özellikleriyle TENAA'da ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticilerinden OPPO, çok kısa bir süre önce Reno6 Pro (PEPM00) ve Reno6 Pro+ (PENM00) için Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın sertifikasyon sürecini geride bırakmıştı. Bu da modellerin çıkışının çok da uzak olmadığının bir işareti.

TENAA'da ortaya çıkan bilgilere göre, iki Reno6 modeli hiperbolik bir tasarımla gelecek. Ekranın sol üst köşesinde kamera deliği bulunacak. Arka tarafta ise dört kameralı bir düzenek karşımıza çıkacak. Telefonlar genel olarak bir önceki nesilde gördüğümüz modellere benzeyecek.

Dimensity 900 ile geliyor

Spesifik özelliklerine baktığımızda, her iki modelin de 4500mAh batarya kapasitesine sahip olduğu ve 65W hızlı şarj desteğinin bulunacağı ifade edildi. Reno6 Pro, MediaTek'in Dimensity 1200 işlemcisine sahip olacak. Reno6 Pro+ ise Qualcomm Snapdragon 870 işlemciyle gelecek.

Her ne kadar Reno6 hakkında bir bilgi olmasa da, telefonun içinde Dimensity 900 işlemci bulunacağı ifade edildi. Bu işlemci, TMSC 6nm mimarisiyle inşa edildi. Sekiz çekirdekli işlemcide 2 ARM Cortex-A78 çekirdek yer alacak ve bu çekirdeklerin hızı 2.0 GHz olacak. Ayrıca telefonda 2MB'lık L3 cache, 4 çekirdek Mali-G68 GPU yer alacak. Telefonun 5G ve Wi-Fi 6 desteği bulunuyor.

AnTuTu puanı, Reno5'e kıyasla çok daha yüksek:

Dimensity 900 işlemci daha önce AnTuTu'da yer almış ve 480,000 gibi yüksek bir puan almıştı. Bu da OPPO Reno6'nın performansının, OPPO Reno5 ile kıyaslandığında ciddi şekilde gelişebileceğini gösteriyor.

Genellikle kamera kalitesine odaklanan bu serinin, fotoğraf ve video performansı hakkında bilgi şu anda yok. Daha önceki sızıntılara göreyse OPPO Reno6 serisi 6,55 inçlik 90Hz 2400x1080 piksel bir ekran, 32 MP ön kamera, 8GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelecek.