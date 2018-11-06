Oppo RX17 Pro’nun İlk İzlenimleri Beklentileri Karşılıyor

Oppo RX17 Pro ile ilgili bilmeniz gereken şeyleri bir araya getirdik.

Oppo bu yıl Find X ile birlikte Paris’i salladı. Şimdiyse firma yeni amiral gemisi Oppo RX17 Pro’yu Avrupa’da satışa sunuyor.

Telefondan hızlıca bahsetmemiz gerekirse cihaz alışık olduğumuz neredeyse çerçevesiz ve çentikli bir AMOLED ekrana sahip ve Snapdragon 710 çipsetini 8 GB’lık bir RAM ile çalıştırıyor. Ayrıca Super VOOC hızlı şarjı da destekliyor.

Oppo RX17 Pro’nun özellikleri ise şu şekilde:

Gövde: Alüminyum çerçeve, cam arka panel, Corning Gorilla Glass 6 ekran

Ekran: 6,4 inç AMOLED, 1080x2340px, 402ppi

İşletim Sistemi: ColorOS 5.2 giydirilmiş Android 8.1 Oreo

Çipset: Qualcomm Snapdragon 710, sekiz çekirdekli işlemci (2x2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver), Adreno 616 GPU, 8GB RAM

Depolama: 128GB dahili depolama, hibrit MicroSD (SIM2) slotu

Arka Kamera: Üçlü - 12MP, f/1.7-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS; 20MP, f/2.6; TOF 3D stereo kamera, LED flaş

Video: Standart - 4K@30fps, 1080p@60 fps; Slow-mo - 720@240fps, 1080p@120fps

Ön Kamera: 25MP, f/2.0, 20mm, 1080p video kaydı

Bağlantı: Çift SIM, Çift 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi 802.11ac, A-GPS/GLONASS, NFC, USB Type-C (3.1)

Batarya: 3,700mAh gömülü, SuperVOOC Hızlı Şarj 5V/10A (50W)

Diğer: Parmak izi okuyucu (ekrana gömülü)

Kutu İçeriği

Oppo kutusundan çıkanlarla her zaman cömert olduğu için RX17 Pro da farklı bir şekilde gelmedi. Kutudan standardın dışında bir adet şeffaf kılıf ve telefonun üstünde fabrika çıkışlı bir ekran koruyucu geliyor. Zaten Gorilla Glass 6 ile korunan bir ekran için fazlasıyla cömert bir hareket.

Performans

Oppo RX17 Pro Snapdragon’un en iyi orta segmentli çipsetlerinden biri olan Snapdragon 710 çipsetini kullanıyor. GeekBench testlerinde tek çekirdekte 1837 puan alırken çok çekirdekli testlerde 5953 puan alıyor. Ayrıca merak edenler için AnTuTu puanı da 168455 olarak karşımıza çıkıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse Oppo RX17 Pro iyi donanımlı bir cihaz olduğu için verdiğiniz herhangi bir görevi kolaylıkla yerine getirebilecek bir cihaz. Bunların yanı sıra kullanırken fazla ısınmadığını da söyleyebiliriz.

Kamera

Oppo RX17 Pro’nun kamera departmanı gerçekten çalışmış olacak ki telefonun çentiğine 25 MP’lik bir ön kamera koymuşlar.

Telefonun arkasında tam ortada konumlandırılmış şekilde üç adet kamera bulunuyor. Oppo RX17 Pro’nun kamera konusundaki beklentilerinizi karşılayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kısaca toparlamak gerekirse genel “OnePlus 6T’nin aynısı olmuş” yargısını unutmanız gereken; karakteristik özelliklere, güzel bir ekrana, olağanüstü hızda hızlı şarja, istikrarlı bir performansa ve gayet başarılı bir kameraya sahip bir telefon olmuş. Oppo’nun ileride gerçek potansiyelini göstermesi ve adını daha da yukarı taşıması bekleniyor.