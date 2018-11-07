Oppo, Avrupa'da oldukça ses getirmesi muhtemel iki yeni orta ve üst seviye akıllı telefonu Oppo RX17 Pro ve RX17 Neo modellerini resmi olarak tanıttı.

İtalya’da bir lansman etkinliği düzenleyen Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Avrupa’da satışa çıkaracağı yeni modelleri Oppo RX17 Pro ve RX17 Neo’yu tanıttı. Her ikisi de su damlası çentikli tasarıma sahip olan cihazlar, %91.5’lik ekran/gövde oranları ve Full HD+ AMOLED ekranlı ile muhteşem bir kullanıcı deneyimi sunuyorlar.

Kağıt üstünde bakıldığında Oppo RX17 Pro ile RX17 Neo’nun birbirine son derece benzer cihazlar olduğunu söylemek mümkün. RX17 Neo’dan farklı olarak RX17 Pro’nun 12MP’lik arka kamerası, Galaxy S9’dan aşina aldığımız değişken diyafram teknolojisine sahip. Bu sayede cihaz, ışığa göre f/1.5 ile f/2.4 diyaframlar arasında geçiş yapabiliyor.

İki cihaz arasındaki bir diğer fark ise RAM kapasiteleri. RX17 Neo, 4GB RAM’e sahipken RX17 Pro’nun RAM kapasitesi 8GB’a kadar çıkıyor. Bununla birlikte her iki cihazda da ekrana gömülü parmak izi teknolojisi bulunuyor ve Oppo’nun iddiasına göre bu tarayıcı, cihazı 0.41 saniyede açabiliyor.

Oppo RX17 Pro Özellikler

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran

Snapdragon 710 işlemci, Adreno 616 GPU

6GB/8GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP, f/1.5/2.4 diyafram, 20MP, f/2.6 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB 3.1 Type-C, NFC

SuperVOOC hızlı şarj destekli 3700mAh batarya

Oppo RX17 Neo Özellikler

6.4 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+ 19:9 ekran

Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

4GB RAM, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

16MP, f/1.75 diyafram, 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f/2.0 diyaframlı ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

3600mAh batarya

Oppo RX17 Pro, mavi-mor ve zümrüt renk seçenekleri ile; RX17 Neo ise kırmızı ve mavi-mor renk seçenekleri ile tüketiciler ile buluşacak. RX17 Pro, 599 Euro (3699 TL) başlangıç fiyatına sahipken RX17 Neo, 349 Euro (2149 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Her iki cihazın fiyatına da vergilerin dahil olmadığını hatırlatalım.