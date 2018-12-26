Yakın zamanda ülkemizde resmen faaliyet göstermeye başlayan Çinli üretici Oppo, Breeno adını verdiği sesli asistanını duyurdu.

Yapay zeka çağında yaşıyoruz ve insanlar artık bu teknolojileri talep eder hale geldiler. Akıllı telefon üreticileri de piyasadaki talebi karşılamak için kendi sesli asistanlarını geliştiriyorlar. Son olarak Oppo da Breeno’yu tanıttı.

Oppo’nun yıllık Geliştirici Konferansı’nda konuşan Oppo Başkan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisliği Departmanı Başkanı Wu Heng, şirketin akıllı sesli asistanı Breeno’yu açıkladı. Breeno’nun ses yetenekleri ve akıllı servis platformu da açıldı.

Oppo’nun açıklamasına göre Breeno, algılama, karar alma ve öğrenme işlemlerini birleştiren bir akıllı asistan. Doğal çoklu model etkileşimi sayesinde kullanıcıya göre özelleşebiliyor.

Breeno’nun 7 ana modülü var: Tavsiye, ekran tanıma, farkındalık, hız, ses, sürüş ve alan. Breeno’nun yeni tavsiye özelliği de dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde Breeno, size otomatik olarak tavsiyelerde bulunuyor. Örneğin havaalanına gittiğinizde sizi otomatik olarak kapılara yönlendiriyor.

Wu Heng’e göre gelecek 5G+ üzerine şekillenecek. 5G ve yapay zeka, bulut bilişim, geliştirilmiş gerçeklik ve diğer teknolojiler yeni donanım ve servisleri ortaya çıkaracak. Oppo, merkezinde telefonların yer aldığı ve hem yazılım ve donanım üretiminin hem de hizmetlerin bir araya geldiği bir işletme modelini hedefliyor.

Heng’in açıklamalarına göre Breeno, ileride Oppo’nun yapay zeka becerileri için de açık platform görevi görecek. Breeno’nun pek çok firmanın kullandığı, farklı cihazlarda hizmet verebilen bir uygulamaya dönüşmesi yolunda planlar da var.