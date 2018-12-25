Akıllı Telefon Firması Oppo, Resmen Türkiye Pazarına Girdi

Bir süredir kulislerde dillendirilen iddia gerçek oldu ve OPPO, resmen Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu.

2017 yılında dünyanın en büyük 4. telefon markası olarak gösterilen ve toplamda 35 ülkede resmen faaliyet yürüten OPPO, Türkiye'deki ofisini resmen açtı. İstanbul Ataşehir'de ofisini kuran OPPO, hem akıllı telefonlarını hem de diğer ürünlerini ülkemizde satışa sunacak.

Bu arada OPPO'nun Türkiye operasyonunu yürütecek olan isim de açıklandı. OPPO Türkiye'nin Genel Müdürü, daha önce Lenovo Türkiye Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiş olan Weijian Zhou oldu.

OPPO'nun resmi Türkiye sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.