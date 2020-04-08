Oppo ve Ericsson'dan 5G Teknolojisine Yönelik Büyük Adım

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ve İsveç merkezli telekomünikasyon devi Ericsson, iletişimin geleceği olan 5G teknolojisine yönelik çok büyük bir adım attı. İki şirket arasında yapılan anlaşma kapsamında Oppo, Over New Radio (VoNR) özelliğini destekleyen ilk akıllı telefon markası olacak.

Uzun zamandır hayatımızda olan 4G sayesinde, akıllı telefonlarımızdaki VoLTE özelliğini kullanarak yüksek kaliteli telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. Elbette bu aramaların yapılabilmesi için VoLTE'nin her iki telefonda da kullanılıyor olması gerekiyor. Sesi 4G teknolojisi üzerinden ileten VoLTE, arama sırasında arka plandaki gürültüleri filtreliyor. Böylece kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile iyi bir ses deneyimi yaşamanızı sağlıyor.

5G ağları ve cihazları yavaş yavaş yayıldıkça, hayatımıza yeni bir iletişim standardı girecek: Voice over New Radio (VoNR). 5G üzerinden video ve sesli aramalar gerçekleştirilmesini sağlayacak olan bu teknoloji, VoLTE’ye kıyasla çok daha iyi bir konuşma deneyimi sunacak.

Oppo, Ericsson ile yaptığı anlaşma sayesinde VoNR desteği sunacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo ve İsveçli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Ericsson, VoNR özelinde çok önemli bir iş birliğine imza attı. Söz konusu ortaklık sayesinde MediaTek'in Dimensity 1000L yongalarını kullanan Oppo telefonları, Ericsson’un 5G NR SA ağı üzerinden bağlandıklarında VoNR çağrıları yapabilecek.

Çipleri, Ericsson tarafından sağlanan bağımsız bir 5G ağını kullanarak başarılı bir şekilde test ettiğini söyleyen Oppo, tek bir tuşa basarak yüksek kaliteli video ve sesli aramaların neredeyse anında gerçekleştiğini belirtiyor.

VoNR ile yüksek kaliteli video ve sesli aramalar anında gerçekleşecek

VoNR üzerinden yapılan aramalar, sesli çağrıların ses kalitesini ve video çağrılarının görüntü kalitesini iyileştirmeyi vaat ettiği gibi, cevap gönderme ve alma arasındaki boşluğu da önemli oranda azaltmayı hedefliyor. Oppo, doğrudan 5G VoNR iletişiminin mevcut görüntülü konferans çözümlerinden daha güvenli olacağını ve insanların görüntülü sohbetler için Zoom ve Skype gibi platformlara hapsolmak zorunda kalmayacaklarını söylüyor.

Şu anda birkaç büyük 5G yonga üreticisi VoNR desteği üzerinde çalışıyor, ancak bu ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz mayıs ayında, 5G bağımsız ağı ve iki ticari 5G telefonu kullanarak dünyanın ilk VoNR çağrısını başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Qualcomm, üçüncü nesil 5G modemi Snapdragon X60'ın, 2021 yılından sonra piyasaya sürülecek cihazlarda VoNR'yi destekleyeceğine söz verdi. Geçen aralık ayında ise MediaTek ve Ericsson, ismini açıklamadıkları bir akıllı telefon firması ile VoNR özelliğini başarılı bir şekilde test ettiklerini bildirmişlerdir. Bugün, gizlenen o firmanın Oppo olduğunu da öğrenmiş olduk.