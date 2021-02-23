OPPO, Temassız Şarj Teknolojisini Duyurdu [Video]

OPPO, yaklaşmakta olan sarılabilir ekranlı telefonu X 2021 için geliştirdiği temassız şarj teknolojisini duyurdu. Manyetik rezonanstan faydalanan ve telefonun belirli bir mesafeye gelmesi durumunda kullanılabilen teknoloji, Xiaomi'nin benzer teknolojisinden çok daha farklı gibi görünüyor.

Son yılların popüler teknoloji üreticilerinden OPPO, bir süredir "X 2021" olarak isimlendirdiği sarılabilir ekranlı telefonuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir video aracılığıyla neredeyse her detayı gün yüzüne çıkan modelle ilgili çıkış tarihi bilinmiyor olsa da şirket, bu telefonun lansmanının yaklaştığını resmen ilan ediyor. Çünkü şirketin bu telefonla ilgili son hamlesi, yeni bir temassız şarj teknolojisi oldu.

Bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Xiaomi'nin temassız şarj teknolojisinden bahsetmiştik. Bu teknoloji, temassız şarj için geliştirilen bir aparat yardımıyla sağlanıyor, Xiaomi'nin cihazlarını belirli bir alan içerisinde şarj edebiliyordu. İşte OPPO da buna benzer bir teknoloji ile karşımıza çıktı. Ancak OPPO'nun teknolojisi, Xiaomi'ninkine göre daha az gelişmiş gibi görünüyor.

OPPO'nun temassız şarj teknolojisi, tüm sınırları ortadan kaldırmıyor

Teknolojiyi en basit şekilde anlatmak gerekirse; OPPO X 2021 modeline sahip olan bir kullanıcı, telefonunu temassız şarj standına yaklaştırdığında, telefonunun otomatik olarak şarj edildiğini görecek. Ancak bu teknolojinin sunduğu alanın dışına çıkıldığında şarj işlemi olmayacak. Manyetik rezonanstan faydalanan teknoloji, Xiaomi'de olduğu gibi geniş kaplama alanlarında kullanım imkanı sunmayacak gibi görünüyor. Ancak bu konuda daha detaylı açıklama yapılması gerekiyor.

OPPO, temassız şarj teknolojisinin kaç watta kadar destek verdiği bilinmiyor. Ancak popüler bir sızıntı kaynağı olan Digital Chat Station'a göre bu teknoloji, maksimum 7,5 watta ulaşacak şekilde dizayn edilmiş. Açık konuşmak gerekirse sarılabilir ekranlı bir telefon için temassız bile olsa 7,5 wattlık şarj, pek de tercih edilebilecek türden değil. Ancak teknolojinin çok yeni olması, yine de bazı tüketicileri etkileyecektir.

İşte OPPO'nun temassız şarj teknolojisi için hazırladığı tanıtım videoları

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Videoyu görüntüleyemiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.