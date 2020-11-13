OPPO, artırılmış gerçeklik gözlüklerini daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaştırabilecek yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünün tanıtım tarihini duyurdu.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği “OPPO Geleceğin Teknolojisi Konferansı”nda akıllı saat, 5G CPE ve benzeri ürünleri ile birlikte bir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü üzerinde çalıştığını da resmen duyurmuştu ancak söz konusu gözlükler genel tüketiciye hitap eden ürünler olamadı.

Weibo hesabı üzerinden 17 Kasım’da Çin’in Shenzhen kentinde gerçekleştirilecek 2020 OPPO Geleceğin Teknolojisi Konferansı hakkında yeni açıklamalarda bulunan OPPO, geçtiğimiz yıl duyurulan ilk artırılmış gözlüklerinin devamı olan ikinci nesil gözlüklerin, bu yılki konferansta tanıtılacağını belirtti.

“Daha zengin bir etkileşim mi? Daha rahat bir kullanım deneyimi mi? 3 metre uzaklıkta bulunan 90 inçlik bir ekranın keyfini çıkarmak mı?” diyen OPPO, böylece artırılmış gerçeklik pazarında kalıcı ve söz sahibi şirketlerden biri olmayı hedeflediğini göstermiş oldu.

Aslına bakacak olursak piyasada pek çok artırılmış gerçeklik gözlüğü bulunuyor ancak bu fütüristik ürünler henüz genel tüketiciye hitap eden bir uygulama alanına hiç kavuşamadı. OPPO, temelde bir tüketici elektroniği şirketi olduğundan artırılmış gerçeklik gözlüklerinin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılabilmesi için önemli oyunculardan biri olabilir.