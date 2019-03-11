Oppo, Yeni Akıllı Telefon Serisi 'Reno'yu Resmen Açıkladı

Oppo'nun yeni fikirler ve alt markalarla işinin bittiğini sananlar yanıldı. 'Reno' geliyor.

Oppo, alt markalar ve ürün serileriyle daha önce defalarca gündeme gelmişti. Şirketin başkan yardımcısı Brian Shen'in açıklamasına göre 'Reno', bir alt marka değil, bir ürünler grubu olarak karşımıza çıkacak.

Shen'in Weibo üzerinde yayımladığı fragmana gelen ilk yanıt yine şirketin kendisinden oldu. Ürünler serisinin ne tür bir hâl alacağı bilinmese de, tahminler 'vivo IQOO' çizgisinde ve oyun oynamak için tasarlanmış bir akıllı telefonlar serisi göreceğimiz yönünde. Logonun canlılığı ise gençlere yönelik yapılmış bir girişim olduğu hissini uyandırıyor.

Açıklamalara göre ilk ürün 10 Nisan tarihinde Çin'de satışa sunulacak ve Qualcomm'un en yeni ve en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışacak. Aynı zamanda kamera yönünde bir artı olarak, ürün Oppo'nun 10x optik yakınlaşma teknolojisini barındırıyor. Şirketin bir diğer hedefi ise 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden vazgeçmemek.

Yetkililerin sunduğu bir diğer açıklamaya göre ise akıllı telefonun 4,065mAh batarya kapasitesinin olması bekleniyor. Hızlı şarj teknolojisi içinse henüz yapılmış bir açıklama yok.

Bu yeni ürünler serisinin önceki kardeşi 'vivo IQOO'ya göre çok daha rahat telaffuz edilebileceği kesin. Asıl merak edilen konu ise Reno'nun bir alt ürün olarak 'Realme' ile aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağı. Bilindiği üzere Realme, bir Oppo alt markası olarak tasarlanmış ve sonrasında bağımsız bir marka hâline gelmişti.