İTÜ EMK'nın arkasında bulunduğu ve 28 yıldır okuyucularının beğenisine sunulan Optimum Dergisi'nin "kariyer" konusunu merkezine alan Kasım-Aralık 2020 sayısı okuyucuların beğenisine sunuldu.

Türkiye'nin en aktif öğrenci topluluklarından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği Kulübü'ne (EMK) bağlı olarak 1992'den bu yana yayınlanmakta olan Optimum Dergisi'nin “kariyer” temalı Kasım-Aralık 2020 sayısı okuyucularıyla buluştu.

“Kariyer” temasını merkezine alan Kasım-Aralık 2020 sayısında amaç; farklı sektörleri yakından incelemek, teknolojik gelişmelerle değişimlere tanık olmak ve herkesin kariyer yolculuklarına ışık tutmak olarak açıklanıyor.

Optimum Dergisi’nin yeni sayısında bulunan içerikler arasında;

Başarılı Kariyer Yolculuklarının Ortak Özellikleri

Her Zaman Aranan Kişi Olmak

Pandemide Sosyal ve Etkin Kalabilmek

gibi konular, zengin içerikli kültür-sanat içerikleri, rotaları güncelletecek gezi yazıları ve gelişmeleri yakından takip eden spor yazıları yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir, Ahmet Ziya Demir ve Şadi Evren Şeker röportajları da derginin içerikleri arasında.

Tamamen ücretsiz bir şekilde okuyuculara sunulan Optimum Dergisi’nin dijital versiyonuna ituoptimum.com adresinden ulaşabileceğiniz gibi İTÜ EMK Optimum Dergisi adıyla derginin Spotify ve YouTube’da yer alan sesli versiyonlarına da ulaşabilirsiniz.