Oracle, dünyanın ilk oyun için reklam verme hizmetini duyurdu. Bu hizmet, 3 boyutlu bir oyunun içerisindeki bir alana reklam yerleştirilebilmesini sağlıyor. Şirket, geliştirici kaynaklı sahte trafikleri engellemek için de özel bir trafik analiz aracı sunarak, bu reklamlardan en iyi şekilde verim alınmasını sağlamaya çalışıyor.

Dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle, düzenlediği bir etkinlikte dijital reklamcılığın kurallarını yeniden yazacak bir teknoloji duyurdu. Şirketin dijital reklamcılık hizmeti olan "Moat"a eklenen bu teknoloji, reklamveren kişilerin 3 boyutlu oyunlar içerisine reklam yerleştirmesini ve bu reklamların tüketicilere ulaşıp ulaşmadığını takip edebilmelerini sağlıyor.

Oracle'ın yeni hizmetini biraz daha açmak gerekirse; bugün kullandığımız oyun ve uygulamalara gömülmüş reklamların yeni bir versiyonu olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Şöyle ki bir reklamveren, bundan sonra reklamlarını doğrudan oyun içerisindeki bir yere gömebilecek. Örneğin GTA 5 gibi popüler bir oyunda yer alan reklam panolarında gerçek bir reklam görebileceğiz. Bu hizmet şimdilik PC, mobil ve web tabanlı oyunlar için kullanılabiliyor.

Oracle'ın yeni hizmetiyle şöyle reklamlar görülebilecek

Geliştirdikleri hizmetle ilgili açıklamalarda bulunan Derek Wise, oyun endüstrisinin giderek genişlediğini ve reklamverenlerin bu durumu görmezden gelmediklerini söylüyor. Yeni teknolojinin hem oyun içine reklam eklenmesini hem de bu reklamlarla ilgili detaylı analiz sunabileceğini söyleyen Wise, bunun dünyada bir ilk olduğunu vurgulamayı da ihmal etmiyor. Wise'a göre bu teknoloji, dijital dünyadaki reklamcılık sektörü için yeni bir sayfa açacak.

İngiltere merkezli küresel bir analiz firması olan Omdia tarafından yapılan bir araştırmaya göre oyuniçi reklam gelirleri, 2024 yılında 56 milyar dolar gibi ciddi bir seviyeye ulaşacak. Bu durumun farkında olan reklamverenleri tedirgin eden bir husus ise sahte reklam trafikleriyle yapılan harcamaların boşa gidebilecek olmasıydı. Oracle'ın geliştirdiği teknoloji ise bir taşla iki kuş vurmuş durumda. Zira reklamverenler, oyun içine reklam verirken bu reklamların gerçekten gösterilip gösterilmediğini detaylı bir şekilde analiz edebilecekler. Bu da geliştirici kaynaklı dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmiş olacak.