İnsan Dışında Geçmişten Konuşabilen ilk Primat Orangutan

Kediler, köpekler ya da japon balıkları muhtemelen kendi aralarında geçmişten konuşamıyorlar. Bu özelliğin sadece insanlara özgü olduğunu sanıyorduk.

Yeni bir çalışmaya göre orangutanlar, bir avcı tehlikesi geçene kadar yedi dakika bekliyorlar ve diğer bireylere ondan sonra haber veriyorlar.

Sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyen araştırmacı Carel van Schaik, durumun ne kadar özel olduğuna dikkat çekiyor.

Orangutanların oldukça özel alarm sesleri var, bunlar insanların çıkarttığı öpücük seslerine benziyor. Bilim insanları ise bu sesin diğerlerini uyarmaya yaradığını düşünüyor. Seslerin arasında farklar olup olmadığını inceleyen bilim insanları ise bunu incelemek için oldukça eğlenceli bir yol bulmuşlar.

İnsanlar, çeşitli vahşi hayvan desenlerine sahip çarşaflara sarınıp yedi anne orangutanın erafından dolanmışlar. Kulağa şaka gibi gelse de işe yarayan bir yöntem olmuş. Orangutanlar karşılaştıkları avcıyı arkadaşlarına haber vermişler.

En çok tepkiyi kaplan desenli battaniye ile almayı başaran araştırmacılar, bu sesler arasında sadece bir tanesinin avcı hala görünür durumdayken çıktığını fark etmişler. Geri kalanlar konuşmak için beklemeyi seçerken, yaşlı orangutanlarda bu süre 20 dakikaya kadar çıkmış.

Bu araştırmada orangutanların ses çıkartmak için beklemelerinin sebebi korku gibi farklı kaynaklar da olabilir. Buna sebep olarak ise yavrularını uyarmak, onları bilişsel olarak daha hazır hale getirmek olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar bunun sebebi olarak ise, antik çağlardaki insansı ataların iletişim becerilerinin aktarılmasını gösteriyor.