Popüler bisküvi üreticisi Oreo, ikonik bisküvilerini olası bir asteroid çarpmasından korumak için Kuzey Kutbu yakınlarına bir kıyamet deposu inşa etti. Depoda Oreo bisküvilerine ek olarak süt tozu ve bisküvilerin tarifi bulunuyor.

Dünyanın geri dönüşü olmayan bir iklim değişikliğine doğru sürüklendiği, üstüne bir de küresel pandeminin patlak verdiği şu günlerde geleneksel reklam taktikleri eskisi gibi iyi çalışmıyor. Firmaların artık reklamlarını sosyal medyadan yürütmesi gerekiyor. Bu durumun farkında olan Oreo da dahiyane bir reklam fikriyle bisküvilerini asteroid çarpmasına karşı bile koruyacak bir kıyamet deposu inşa etti.

Arasında tatlı bir krema dolgusunun bulunduğu iki bisküviden oluşan Oreo, tüm dünyada oldukça popüler. Şirket, bu popülerliğini artırmak için Kuzey Kutbu'nda dünyanın dört bir yanından 930 binden fazla tohumun depolandığı Küresel Tohum Deposu'ndan esinlenerek kendi Küresel Oreo Deposu'nu inşa etti.

Oreo, Norveç'te bulunan deponun bisküvileri olası bir asteroid çarpmasına karşı koruyacağını söylüyor:

Küresel Oreo Deposu hakkında geçtiğimiz aylarda bir reklam filmi de yayınlayan Oreo, depoyu bisküvilerini ve tarifi geçtiğimiz pazartesi günü Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştiren ve gezegenimize çarpma riski bulunan 2018 VP1 asteroidinden korumak amacıyla inşa ettiğini söylüyor.

Tıpkı Küresel Tohum Deposu gibi, Oreo'nun deposu da ticari havayollarının uçtuğu en kuzeydeki nokta olan Norveç ile Kuzey Kutbu arasındaki Svalbard takımadasına yerleştirildi. Deponun içerisinde Oreo bisküvilere ek olarak süt tozu ve bisküvilerin tarifi bulunuyor. Depoda bulunan malzemeler, aşırı hava koşullarına, neme ve havaya karşı dayanmaları için mylar film ile kaplandı.

Bisküvi üreticisi, lezzetli atıştırmalıkların "asteroid tehdidi geçene kadar" kasada kalacağını söylüyor. Şirket ayrıca en kötü senaryo için Oreo deposunun koordinatlarını da paylaştı. 78 ° 08’58.1 K, 16 ° 01’59.7 ″ D koordinatlarında yer alan depo, Svalbard Küresel Tohum Deposu'ndan çok da uzakta bulunmuyor.