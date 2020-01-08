Aynı Kişiden Organ Nakli Yapılan Üç Kişi de Kurtarılamadı

İzmir’de organları bağışlanan Filiz Tekin’den alınan organların nakledildiği üçüncü kişiden de kötü haber geldi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada nakil sürecinin başarılı geçtiği ancak ölümlerin sebebinin henüz belirlenemediği söylendi. Konuyla ilgili araştırmalar hızlandırıldı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darp edildikten sonra 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybeden 38 yaşındaki Filiz Tekin’in organları, ailesinin izniyle bağışlanmıştı. Gerekli tahlil ve testlerin ardından organlar Sağlık Bakanlığı tarafından verilen onayla uygun görülen hastalara nakledildi. Ancak işler umulduğu gibi gitmedi. Böbrek ve karaciğer nakledilen iki hasta maalesef yaşamını yitirdi. Kadavranın diğer böbreğinin nakledildiği hastadan da kötü haber geldi.

Nakil yapıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınıp bugün hayatını kaybeden hasta Ali Uslu’nun yakını Meral Uslu “Bir hata, yanlış var ama nereden olduğunun ortaya çıkmasını istiyoruz. 3 haftada peş peşe hastalar hayatını kaybetti. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk” şeklinde açıklama yaptı.

Başhekimlikten de açıklama geldi

Konuyla ilgili Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

”Üç hastamız, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştır. İki hastamız, tüm müdahalelerimize rağmen geçen hafta yaşamını yitirmiştir. Yoğun bakım ünitemizde tedavisi süren üçüncü hastamız, tüm imkanlarımızı seferber etmemize rağmen bugün hayatını kaybetmiştir. Nakil süreci başarılı geçmesine rağmen hastalarımızı henüz belirleyemediğimiz bir nedenle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu süreçte rektörlüğümüz tarafından başlatılan inceleme devam etmektedir. Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların prosedürlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Kesin neticelere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.”