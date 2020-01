Oyun oynamaktan vazgeçemiyorsanız ve farklı konsolların kaliteli oyunlarını da seviyorsanız haberimizde bahsedeceğimiz cihaz sizin için iyi bir alternatif olabilir. ORIGIN PC, iki oyun konsolunu bir araya getirerek oyuncular için yeni bir deneyim sunuyor.

Oyun oynamayı fazlasıyla seviyorsanız ve yalnızca bir oyun bilgisayarına sahipseniz piyasadaki birçok oyuna sahip olabilirsiniz zira birçok oyunun PC desteği bulunuyor ancak iş yüksek kaliteli oyunlara geldiğinde ortamın havası bir anda bozulabiliyor. Dünyanın en sevilen oyun serilerinden biri olan God of War ya da The Last of Us, PlayStation konsoluna özel olarak çıkıyor ve bu oyunlar Windows işletim sistemi için geliştirilmiyor. Dolayısıyla PC oyuncuları bu tür oyunlardan mahrum kalmamak için bir oyun konsoluna daha para ödemek zorunda kalıyorlar.

İşte tam olarak burada oyuncuların hayallerini süsleyen ORIGIN PC devreye giriyor. Corsair’in alt markası olan Florida merkezli ORIGIN PC, özel kişisel bilgisayarlar üreten bir şirket. Çeşitli bileşenler ile oldukça güçlü bilgisayarlar oluşturan ORIGIN PC, aynı zamanda bu bilgisayarların kasalarının etrafında ve içinde oldukça güzel bir görünüm sunan tasarımlara da imza atıyor. ORIGIN PC’nin bu haberde bahsedeceğimiz yeniliği ise alışılagelmedik bir tasarım.

Playstation 4 Pro ve PC, tek bir kasa içerisinde birleşiyor:

ORIGIN PC tarafından geliştirilen ve BIG O ismi verilen sistem, bilgisayar ile seçtiğiniz bir oyun konsolunu tek bir kasa içerisinde birleştiriyor. PlayStation 4 Pro konsolunun kasasını söken ve parçalarını bilgisayar kasasının içerisine yerleştiren ORIGIN PC, aynı zamanda sistemi stabil ve sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmek için bir de sıvı soğutma ekliyor. ORIGIN PC, isteğe bağlı olarak PlayStation 4 Pro yerine sisteme Xbox One’ı da dâhil edebiliyor.

Şirket, “Oyun deneyiminizi yeni ORIGIN PC BIG O hibrit oyun bilgisayarı ile iyileştirin. Özel bir bilgisayarın gücünü ve performansını bir oyun konsoluyla birleştiren BIG O, her iki platformdan da en iyi oyunları oynayabilme deneyimine sahip olmanızı sağlar” açıklamasını yaparak yeni sistemini gururla övüyor. Bu sistem, tahmin edilebileceği üzere ülkemize göre biraz pahalı bir fiyata satılıyor. Özel olarak tasarlanmış bu bilgisayarın hiçbir parçasını değiştirmeden satın almak isterseniz, toplamda 2.473 dolar (14.763 TL) ödemeniz gerekiyor. Bilgisayarın bütün parçalarını kontrol etmek isterseniz buraya tıklayarak resmi internet sitesine gidebilirsiniz.