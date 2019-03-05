‘Orijinal Captain Marvel’ Shazam’in Yeni Fragmanı Yayınlandı

DCEU’nun yeni filmi Shazam için yeni bir fragman yayınlandı. Fragmanda Shazam, Batman’in yardımını alıyor. Gerçek Batman’in değil ama oyuncağının yardımını.

DC Comics’in süper kahramanı Shazam, elektriği manipüle edebilen, süper hızda hareket edebilen, uçabilen, kötü adamları bir araba dövebilen bir karakter. Shazam bütün bunları yaparken de mizahtan vazgeçmiyor.

Marvel’in Captain Marvel’in tanıtım kampanyasına odaklandığı bu günlerde, Warner Bros. da kendi Captain Marvel’ini tanıttı. Shazam gerçekten de ilk olarak Captain Marvel adıyla çıkmıştı. Daha sonra çeşitli telif davaları sonrası karakterin ismi Shazam oldu. Marvel belli bir süre boyunca Captain Marvel ismini kullanan bir karakter kullanmazsa Shazam tekrar eski ismine kavuşacak.

Yeni fragmanda, 15 yaşındaki bir çocuk olan Billy Batson’ın (Asher Angel), sihirli sözcükleri söylediği anda yetişkin süper kahraman Shazam’e (Zachary Levi) dönüşmesiyle birlikte yaşananlar gösteriliyor.

Yeni fragmanda Shazam’i güçlerini test ederken görüyoruz. Bu güçler sayesinde uçmak, süper hızlı hareket, elektrik kontrolü, kötü adamlarla dövüşmek, insanlara Batman heykeli savurmak (?), bira almak (??), kızlara yürümek (???) gibi aksiyonlara atılabilen Billy, araya şakalar sıkıştırmayı da ihmal etmiyor.

Film, 5 Nisan 2019'da vizyona girecek.