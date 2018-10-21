Orionid Meteor Yağmuru Bu Gece (21 Ekim) Gözlemlenecek

Her sene ekim-kasım ayları arasında gökyüzünü kaplayan Orionid meteor yağmurunun bu sene zirve yaptığı tarihler 21-22 Ekim olarak belirlendi.

Halley kuyrukluyıldızının arkasında bıraktığı parçaların Dünya’nın yerçekimi etkisi ile atmosfere girmesi sonucu oluşan Orionid meteor yağmuru her sene 2 Ekim ile 7 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleşiyor. Ancak genelde ekim ayının son haftası meteor yağmurunun en net gözlemlenebildiği dönem oluyor.

NASA'nın verdiği bilgilere göre bu meteorlar ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve yine NASA'ya göre bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratabilir.

Meteor yağmurunu izlemek için aslında karanlık bir ortam yeterli oluyor fakat ne yazık ki bu sene Orionid meteor yağmurunu izlemek için koşullar pek uygun değil. Ay dolunaya yakın bir formda olduğu için gökyüzü çok aydınlık ve bu da meteorları gözlemlemeyi zor hale getirecek. Ancak izlemek isteyenler için en uygun vakit ise sabaha karşı Ay’ın gökyüzünden kaybolduğu an ile sabah alacakaranlığı arasında kalan 1 veya 2 saatlik zaman dilimi olacak.

Bu vakitlerde şehir ışıklarından uzakta karanlık bir konumda olma şansına erişebilirseniz, Orionid meteor yağmurunu izleyebilirsiniz.