Orman Bakanı Pakdemirli: 209 Yangının Kontrol Altına Alındı

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili haberi Twitter üzerinden paylaştı. Tabloya göre 5 ilde 13 adet yangın hâlâ kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün paylaştığı tabloda 44 ilde 191 yangının kontrol altına alındığını ve 6 ilde 13 yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını açıklamıştı. Bazı yangınlar söndürüldüğü halde farklı yangınların patlak vermesi nedeniyle yangınlar çoğalmıştı.

Bakan Pakdemirli gece yarısı Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile güncel tabloyu paylaştı. Pakdemirli, birçok yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

47 ilde 209 yangın kontrol altında

Orman Bakanı Pakdemirli’nin paylaştığı tabloya göre Muğla’da 8, Aydın’da 2, Isparta’da 1, Karabük’te 1 ve Burdur’da 1 adet yangın halen devam etmekte. Tabloda ayrıca son 10 günde 47 ilde 209 yangının kontrol altına alındığı da belirtiliyor.

Pakdemirli bu tabloyu, “#OrmanınKahramanları’nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı.” açıklamasıyla birlikte paylaştı. Paylaşımın altına ise vatandaşlardan destek mesajları yağdı.

Umuyoruz kalan yangınlar da en kısa sürede kontrol altına alınır.