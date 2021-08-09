Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris'te dikkat çeken bir çıkış yaptı. Yunanistan'ın Türkiye'den yangın söndürme uçağı talebinin olduğunu ifade eden Pakdemirli, bu talebin değerlendirilmeye çalışıldığını söyledi. Pakdemirli'ye göre Türkiye'deki durum iyiye giderse, Yunanistan'a uçak gönderilecek.

Son on gündür ismini en çok duyduğumuz isimlerden olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ciğerlerimizin yandığı bölgelerden olan Marmaris'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir Türkiye'nin tek gündemi olan orman yangınlarındaki durumun iyiye gittiğini ifade eden Pakdemirli, dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalarda, 89 adet hava aracının günlük koordinasyonunun yapıldığı ifade edildi. Bunun hiç de kolay bir şey olmadığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı, şu ana kadar 10 bin 800 civarı sorti yapıldığını, havadan bırakılan su miktarının 180 bin tona ulaştığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, komşu ülkelerden Yunanistan'ın da yangınlarla mücadele ettiğini, hatta Türkiye'den yangın söndürme uçağı talebi olduğunu açıkladı. Bu talebin değerlendirildiğini söyleyen Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarının hafiflemesiyle Yunanistan'a uçak gönderilebileceğini ifade etti.

Yangınların söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarının da başladığını aktaran Bekir Pakdemirli, 6 ilde, 22 ilçe, 172 köyde 7 bin 220 çiftçi için tespit yapıldığını ve bu noktada çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca yanan bölgeler için de yeniden ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağından bahseden Pakdemirli, bu alanların başka bir amaçla kullanılmayacağı açıklamasını da yeniledi...