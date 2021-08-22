Orman Yangınlarının Ardından Kalan Çarpıcı Fotoğraflar

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaya göre büyük orman yangınlarının tamamı söndürüldü. Tarihimizin en büyük yangını söndürülmek üzere olsa da yaşattığı acıları unutmamız mümkün değil.

Günlerdir süren bu felaket esnasında çok sayıda çarpıcı ana tanıklık ettik, kadrajlara yansıyan bu fotoğraflara tekrar baktıkça yaşananların etkilerini uzun süre silemeyeceğimizi bir kez daha anlıyoruz. Bir benzerini yaşamamayı umut ettiğimiz bu trajediden kalan çarpıcı anlar: Yanmakta olan geçmişine ve geleceğine bakan yurttaşlarımız. El birliğiyle yangına karşı verilen canhıraş bir mücadele. Görevlilere ayran dağıtan bi teyzemiz. Kendi kendini tedavi etmeye çalışan gerçek bir kahraman. Termik santral yangınında kullanılamaz hale gelen kamyon. Azerbaycan'dan gelen bir görevlinin yaşadığı zorluğu yüz ifadesinden görebiliyorsunuz. Hafifleyen yangınlardan sonra uykusuzluğunu gidermeye çalışan görevlilerimiz. Belki de yangınların sebeplerinden biri de bu şişelerdi. Yeni evlenecek olan genç kadının eşyaları yanınca hayırsever bir vatandaş ona bir kamyon dolusu çeyiz bırakmıştı. Helikopter havuzuna tankerlerle su taşıyan yöre halkı. Yangında ciddi şekilde yaralanan bir görevli. Yoğun dayanışma sayesinde yangının büyümesini engellemeye çalışan gönüllüler. Yangına yakalanarak son anda kurtulan bir görevlimiz. Ona çok şey borçluyuz. İki sahibini yangında kaybeden bu köpeğin, evin önünden ayrılmak istemediği an. Uzun süren mücadelenin ardından biraz olsun dinlenmeye çalışan itfaiyecilerimiz. Yangından kurtarılan inekler plajda dinlenirken. Bir şirketin ücretsiz olarak gönderdiği çok sayıdaki yangın tüpü. Reklam olmasın diye etiketsiz bir şekilde gönderilmişti. Bodrum belediye başkanının yaşadığı stres. Manavgat belediye başkanı da oldukça zor anlar yaşamıştı. Yangın bölgesindeki dayanışmadan bir örnek. Ne kadar teşekkür etsek az. Yangından etkilenen bir kelebeğe su içirilirken. Dünyanın en güzel yol ayrımı diye paylaşılan yol ayrımının bu hali oldukça can yakmıştı. Evi yanan teyzenin zorda kaldığı durum. Neyse ki bütün ihtiyaçları giderildi. Canla başla yardım eden bölge insanı. Gönüllüler sayesinde yangından kurtarılan çiftlik hayvanları. Son anda kurtarılıp tedavi altına alınan koyunlar. Çaresizliğin fotoğrafı. Yangınzedelere gönderilen kolilerde çocukların yazdığı notlar. Bazılarına borcumuzu asla ödeyemeyiz! Termik santrali yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de iklim mülteciliğinin ilk fotoğraflarından biri çekilmişti. Antalya'da çekilen bu fotoğraf ise dünya basınında sıkça yer bulmuştu. Umarız ki yanan orman alanları imara açılmaz ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede tekrar yeşillendirilir.

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