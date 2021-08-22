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  • Orman Yangınlarının Ardından Kalan Çarpıcı Fotoğraflar

15 Gün Süren Orman Yangınlarının Ardından Hafızalara Kazınan Çarpıcı Fotoğraflar

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yaptığı açıklamaya göre büyük orman yangınlarının tamamı söndürüldü. Tarihimizin en büyük yangını söndürülmek üzere olsa da yaşattığı acıları unutmamız mümkün değil.

Günlerdir süren bu felaket esnasında çok sayıda çarpıcı ana tanıklık ettik, kadrajlara yansıyan bu fotoğraflara tekrar baktıkça yaşananların etkilerini uzun süre silemeyeceğimizi bir kez daha anlıyoruz.

Bir benzerini yaşamamayı umut ettiğimiz bu trajediden kalan çarpıcı anlar:

Yanmakta olan geçmişine ve geleceğine bakan yurttaşlarımız.

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El birliğiyle yangına karşı verilen canhıraş bir mücadele.

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Görevlilere ayran dağıtan bi teyzemiz.

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Kendi kendini tedavi etmeye çalışan gerçek bir kahraman.

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Termik santral yangınında kullanılamaz hale gelen kamyon.

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Azerbaycan'dan gelen bir görevlinin yaşadığı zorluğu yüz ifadesinden görebiliyorsunuz.

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Hafifleyen yangınlardan sonra uykusuzluğunu gidermeye çalışan görevlilerimiz.

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Belki de yangınların sebeplerinden biri de bu şişelerdi.

yangın 9

Yeni evlenecek olan genç kadının eşyaları yanınca hayırsever bir vatandaş ona bir kamyon dolusu çeyiz bırakmıştı.

yangın 10

Helikopter havuzuna tankerlerle su taşıyan yöre halkı.

yangın 11

Yangında ciddi şekilde yaralanan bir görevli.

yangın 12

Yoğun dayanışma sayesinde yangının büyümesini engellemeye çalışan gönüllüler.

yangın dayanışma

Yangına yakalanarak son anda kurtulan bir görevlimiz. Ona çok şey borçluyuz.

yangın hastane

İki sahibini yangında kaybeden bu köpeğin, evin önünden ayrılmak istemediği an.

yangın köpek

Uzun süren mücadelenin ardından biraz olsun dinlenmeye çalışan itfaiyecilerimiz.

yangın itfaiyeciler

Yangından kurtarılan inekler plajda dinlenirken.

yangın inekler

Bir şirketin ücretsiz olarak gönderdiği çok sayıdaki yangın tüpü. Reklam olmasın diye etiketsiz bir şekilde gönderilmişti.

yangın söndürme tüpü

Bodrum belediye başkanının yaşadığı stres.

bodrum belediye başkanı

Manavgat belediye başkanı da oldukça zor anlar yaşamıştı.

manavgat belediye başkanı

Yangın bölgesindeki dayanışmadan bir örnek. Ne kadar teşekkür etsek az.

su içen itfaiyeci

Yangından etkilenen bir kelebeğe su içirilirken.

kelebek

Dünyanın en güzel yol ayrımı diye paylaşılan yol ayrımının bu hali oldukça can yakmıştı.

yol ayrımı

Evi yanan teyzenin zorda kaldığı durum. Neyse ki bütün ihtiyaçları giderildi.

yangın teyze

Canla başla yardım eden bölge insanı.

dayanışma

Gönüllüler sayesinde yangından kurtarılan çiftlik hayvanları.

hayvanlar

Son anda kurtarılıp tedavi altına alınan koyunlar.

yanan koyunlar

Çaresizliğin fotoğrafı.

çaresizlik

Yangınzedelere gönderilen kolilerde çocukların yazdığı notlar.

resimler mektuplar

Bazılarına borcumuzu asla ödeyemeyiz!

itfaiyeci yara

Termik santrali yangını nedeniyle tahliye edilen Ören'de iklim mülteciliğinin ilk fotoğraflarından biri çekilmişti.

ören

Antalya'da çekilen bu fotoğraf ise dünya basınında sıkça yer bulmuştu.

antalya

Umarız ki yanan orman alanları imara açılmaz ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede tekrar yeşillendirilir.
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