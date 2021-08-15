Ormansızlaşma, Böcek Türlerinin Evrimine Etki Ediyor

Yeni Zelanda'nın yıllar içerisinde giderek ormansızlaşan bir bölgesinde, kanatlı bazı böcek türlerinin kanatlarını kaybetmeye başladığı tespit edildi. Bu durumun ilerde böceklerin türlerini devam ettirmesinin önüne geçebileceği düşünülüyor.

Her geçen gün, insan elinin doğaya verdiği zararın yeni ve tedirgin edici sonuçları ile karşılaşmaya başlıyoruz. Doğanın dengesini bozan bilinçsiz ve umursamaz adımlar, gelecekte yine ucu insana dokunacak pek çok şeye sebep olabiliyor.

Bu duruma yeni bir örnek ise Yeni Zelanda'dan geldi. Ülkenin Güney Adası bölgesinde yıllar içerisinde sürekli artan insan eli ile ormansızlaşmanın, bölgede yaşayan bazı böcek türleri üzerinde hızlı evrimsel değişikliklere sebep olduğu tespit edildi. Bu durum, insanın diğer canlı türleri üzerindeki büyük ve korkutucu etkisinin iyi bir örneği.

Kanatlı böceklerin kanatsızlaşmaya başlamış:

Yeni Zelanda'dan gelen örnekte söz konusu Zelandoperla fenestrata isimli bir taş sineği. Uçabilen ve kanatlı ile uçamayan ve bodur kanatlı olarak iki fenotipe sahip bu sineklerin uçabilen üyeleri geniş ormanlarda yaşarken diğer kısmı ise rüzgarların daha sert hissedildiği ve böceklerin uçmakta zorlanacakları daha az ağaçlı bölgelerde yaşıyor. Ancak ormansızlaşma, uçabilen taş sineklerinin kanatlarını kaybetmelerine ve evrimsel süreçte hızlı sayılabilecek bir değişimle artık uçamaz hale gelmelerine sebep oluyor.

İnsanlar tarafından kontrol altına alınan son büyük kara parçalarından biri olmasına rağmen Yeni Zelanda'da insanın evrime ve vahşi yaşama etkisi, durumun ne kadar kritik olduğunun bir göstergesi. Uzmanlar, bahsi geçen böcek türlerinin artık uçamamaları sebebiyle geniş bir bölgede eş arayışına çıkamaması sebebiyle gelecekte türün tehlike altına girebileceğini ifade ediyor.