Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar hava solumalı füze motoru TEI-TJ300, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Tesisleri'nde test edildi. Yerli füze motoru, yüksek itki gücüyle sınıfında ve dünyada bir ilk.

Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı bir törenle test edildi. TÜBİTAK, TEI ve Roketsan iş birliğiyle üretilen yerli füze motoru; hava, deniz ve kara savunma sistemleri için orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılacak.

Füzenin testini gerçekleştiren Varank, "Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandılar. Fakat farklı platformlarda da kullanılabilecek." şeklinde konuştu. Yerli tasarım füze motoru, ilk prototip testinde tam puan aldı.

Yerli füze motoru TEI-TJ300, yüksek itki gücüyle dünyada bir ilk

Türkiye'nin ilk Orta Menzil Gemisavar (OMGS) hava solumalı füze motoru TEI-TJ300, dar bir çapta 1300 newton itki üretebiliyor. TEI-TJ300 ayrıca 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor. Saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirilen motorda, başlatıcı sisteme ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği de bulunuyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, test edilen füze motorunun dünyada tek olduğunu belirterek, "Dar bir çapta 1300 newton itki üretiyor. Ciddi bir itki gücü bu sınıfta. Böyle bir itkiyi bu çapta verebilen başka bir motor yok. Özel olarak ROKETSAN'ın bir uygulaması için geliştirdik. Deney düzeneğinin hepsi TEI tarafından geliştirildi. Bütün kontrol düzeneği de TEI tarafından geliştirildi." dedi. Füze motoru, boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.

Yerli füze motoru TEI-TJ300'ün test videosu