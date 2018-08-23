Vivo V11 İçin Üç Yeni Tanıtım Görseli Paylaşıldı

Vivo V11 için tüketicilerin şimdiden heyecanlanmasını isteyen Vivo, akıllı telefon hakkında ciddi ipuçları sağlayan üç yeni tanıtım görseli paylaştı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, 6 Eylül’de lansmanı gerçekleşecek yeni akıllı telefonu Vivo V11 için üç yeni tanıtım görseli paylaştı. Görseller, orta segmentin en iddialı modellerinden biri olması beklenen Vivo V11 hakkında önemli ipuçları sağlıyor.

İlk görsel, Vivo V11’in yapay zeka destekli çift arka kameraya sahip olacağını gösteriyor. Yapay zeka desteği, kameranın sahneyi tanımasını ve bu sayede ışık, renk gibi ayarları daha iyi yapmasını sağlarken çift arka kamera da cihazın derinlik algısını iyileştiriyor.

Paylaşılan ikinci tanıtım görseli ise Vivo V11’in ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcı ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Kızılötesi sensörle desteklenmeyen bir kamerada yüz tanıma kilidi yeterince güvenli olmadığından parmak izi tarayıcı bulunması güzel bir durum.

Son tanıtım görseli ise Vivo V11’in nasıl bir çerçeve tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Cihaz, çentikli tasarım yaklaşımını benimsese de bu çentik, iPhone X benzeri kalın bir çentik değil, Vivo X23 benzeri ince ve göze batmayan bir çentik olacak.