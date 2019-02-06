Rekabeti Yok Edecek Vivo V15 Pro'nun Tanıtım Videosu

Çerçevesiz ekranlı tasarımı ve üst düzey özellikleri ile seviyesindeki rakiplerine fark atan Vivo V15 Pro'nun ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin orta segmentteki en iddialı modeli olacak Vivo V15 Pro için Vivo Hindistan Twitter hesabı üzerinden bir tanıtım videosu yayınladı. Yalnızca 15 saniye uzunluğundaki video, Vivo V15 Pro’nun hem ön hem de arka panel tasarımını bütünüyle ortaya çıkarıyor.

Videoya göre Vivo V15 Pro, Vivo Nex modelinde olduğu gibi tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olacak. Üstelik cihazın ön kamerası da yine Vivo Nex’te olduğu gibi açılıp kapanan bir mekanizmaya yerleştirilecek. Video, bu kameranın 32MP çözünürlüğe sahip ilk açılıp kapanır kamera olacağını söylüyor.

Söylentilere göre Vivo V15 Pro, Vivo Nex’te gördüğümüz 6.39 inçlik S-AMOLED ekrana sahip olacak. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz 128GB depolama alanı sunacak ve Snapdragon 675 işlemciden güç alacak. Paylaşılan video, cihazın üç kameraya sahip olacağını doğruluyor ki bu kameraların 48MP+8MP+5MP olması bekleniyor.