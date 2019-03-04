Meitu T9'un Selfie Performansı Mükemmel Derecede İyi

Popüler fotoğraf kalitesi puanlama platformu DxOMark'ta Meitu T9'un selfie performansı, klasmanına göre fazlasıyla başarılı bir sonuç aldı.

Güzelleştirme uygulamalarıyla kariyerini genişletmeye başlayan Meitu yavaş yavaş akıllı telefonlara odaklanmaya başladı. 2008 yılında kurulan Çinli şirketin geçen yıl duyurduğu 2 adet önde ve 2 adet arkada olmak üzere toplamda 4 kameralı akıllı telefonu Meitu T9, gelişmiş algoritmalarla kamera performansını iyileştiriyor.

Meitu ile aynı tarihte kurulan ve kamera performansları konusunda oldukça büyük söz sahibi olan DxOMark, Meitu T9'un ön kamerasını detaylıca inceledi. Çeşitli testler sonucunda Meitu T9, selfie kamerasının performansı için tam 69 puan aldı. Apple iPhone X'in ön kamerasının 71 puan aldığı göz önünde bulundurulduğunda Meitu'nun oldukça başarılı bir işe imza atmış olduğu anlaşılıyor.

Sahip olduğu Qualcomm Snapdragon 660 yonga setiyle ve 4 GB RAM'iyle orta segmente hitap edene Meitu T9'un selfie kamerasıyla bu kadar yüksek bir puan alması onu, fotoğraf tarafında fiyat/performans ürünü olarak karşımıza çıkartıyor. Meitu T9 an itibariyle 370 dolar civarından alıcılarını buluyor.