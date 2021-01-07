Egzersiz, Beyin Sağlığını Önemli Ölçüde Koruyor

Kolombiya Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar sonucunda, orta yaşta egzersiz yapan insanların ilerleyen dönemlerde beyin hasarlarıyla karşılaşma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı. Elde edilen bulgular doğrultusunda, Alzheimer ve bunaklık gibi hastalıklarından kaçınmak için haftada en az 1,5 saat egzersiz yapılması önerildi.

Yeni bir araştırma, haftada en az 2,5 saatlik fiziksel aktivitenin orta yaş grubundakiler için son derece önem arz ettiğini, bu aktivitelerin ileride beyinle ilgili birçok rahatsızlığı engellediğini gösterdi.

Kolombiya Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları, yürütmüş oldukları bu araştırmayla birlikte orta yaşta yapılan bisiklete binme, yürüyüş yapma ya da koşma gibi orta şiddetli fiziksel aktivitelerin, ilerleyen dönemlerde bunaklık ve alzheimer gibi birçok zihinsel hastalığı önleyecebileceğini açıkladı.

Egzersiz yapmayan insanların beyinlerinde hasar oluşma riski daha fazla

Araştırma kapsamında en son 53 yaşında olan toplam 1600 kişi incelendi. Bu kişiler, hiç egzersiz yapmayan, orta ve yüksek şiddette egzersiz yapan insanlar olarak üçe ayrıldı. MR aracılığıyla üç grupta da bulunan insanların beyinlerinde bulunan gri ve beyaz besin maddeleri, lezyonlar ve su molekülleri incelendi.

Ortaya çıkan bulgular, orta şiddette sayılabilecek fiziksel aktivitelerin, uzun bir süre boyunca beyin üzerinde koruyucu bir faktör olarak görev aldığını gösterdi. Bu tarz fiziksel aktivite gerçekleştirmeyen insanların beyninde ise küçük hasarlar oluşma riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Orta yaşta haftada 1,5 saatten fazla egzersiz yapmak, daha az beyin hasarına sahip olmak ile ilişkilendirildi.

Araştırmada yer alan bilim insanı Priya Palta, bu araştırmanın fiziksel aktivitelerin beyin damarları üzerindeki etkisini gösterdiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı; "Haftada en az 1,5 saat egzersiz yapmak, hayatınız boyunca beyninizin gerçek yapısını korumak ve beyin sağlığınızı geliştirmek için son derece önemli olabilir.”