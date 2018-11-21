Siri ile rekabeti iyiden iyiye kızıştıran Google, Kısayollar özelliği için Siri'ye Google Asistan bağlantısı ekledi. Böylece kullanıcılar Siri üzerinden Google Asistan'ı aktif edebilecekler.

Yapay zeka teknolojisi her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bu durum, akıllı telefonlarımızda bulunan sanal asistanların da her geçen gün daha fazla işimizi kolay bir şekilde halletmemize yardımcı olacağı anlamına geliyor. Apple’ın sanal asistanı olan Siri, ilk kez piyasaya çıktığında dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak bugüne geldiğimizde rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iOS 12 ile birlikte Siri’ye ‘kısayollar’ özelliği kazandırmıştı. Bu özellik, kullanıcıların belirledikleri sesli komutlarla belirledikleri işlemlerin gerçekleşmesini sağlıyordu. Google, Apple’ın bu özelliğinden faydalanabileceğini düşünerek Siri için Google Asistan uzantısı ekledi. Böylece Apple kullanıcıları Siri’yi Google Asistan’ı açmak için kullanabilecekler. Kulağa biraz acımasızca geliyor.

Peki bu tam olarak nasıl olacak? Öncelikle ‘Hey Siri’ diyerek Siri’yi aktif ediyorsunuz. Sonra belirlediğiniz sesli komutu söyleyerek (varsayılan ‘’Ok, Google’dır’’) Google Asistan’ı aktif edebiliyorsunuz. Bu özellik, kullanıcıların eğlenceli sesli komutlar belirlemesini sağlayabilir. Örneğin Siri’ye ‘Üzgünüm Siri’ diyerek Google Asistan’ı açmasını sağlayabilirsiniz. iOS için Google Asistan indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.